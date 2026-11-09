Asgari ücret zammında kritik seviye! Murat Bal canlı yayında açıkladı: Bu rakamın altında olmayacak

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İstanbul
2027 yılı asgari ücret maratonu öncesinde milyonlarca çalışanın gözü enflasyon tahminleri ve zam senaryolarına çevrildi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi ve yıl sonu tahminleri doğrultusunda asgari ücret artışının yüzde 30 seviyesinin altında kalmayacağını belirterek masadaki güçlü senaryoları değerlendirdi.
"Geçen sene yapılan görüşmelerde hedeflenen enflasyon üzerinden yapılmıştı. Yüzde 30 civarında bir zam yapılmıştı. Şu anda da Merkez Bankası'nın beklentisi 29.6 seviyesinde. Tabii bu ayki enflasyonun biraz daha yüksek gelmesi sebebiyle belki 30'lar seviyesine de enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. 30'lar civarında olacak. Bu çerçevede düşündüğümüzde enflasyonun üzerinde veya enflasyon civarında bir zam olacak gibi gözüküyor. Yani %30'un altında olmayacak bir zam şu anda söz konusu."
40 BİN TL SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Bu şekilde olduğu zaman da yine açlık sınırının altında kalıyor aslında. Burada bir psikolojik sınır var açlık sınırı. Şu anda 38.000 liranın da üzerine çıktı biliyorsunuz ki. Yıl sonuna kadar bunun 39.000'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz zaten. Tabii bu açlık sınırı 39-40.000 liraya çıktığı için de asgari ücretin de bu rakamın üzerinde olmasını herkesin talebi zaten. En azından bu rakamın üzerinde olması."
"Rakam söylemek aslında çok doğru olmuyor; şimdi bir rakamı telaffuz ediyoruz ama tabii ki bu komisyon görüşmeleriyle biliyorsunuz ki sonuçlanacak. O komisyon görüşmelerinden çıkan rakamlar farklı olabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim; bu seneki komisyon toplantılarında Türk-İş katılmayacağını söylemişti. Henüz o konuda da bir netleşme yok. Şu anda komisyon toplantılarının gidişatına dair de herhangi bir netlik yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ama rakamın ben %30'ların üzerinde olacağını düşünüyorum."
"Yani %30 civarı senaryolar gerçek bir senaryo. Çünkü enflasyonun da zaten geldiği nokta bu noktalarda ve asgari ücretli çalışanın da alım gücünü koruması gerekiyor özellikle. Tabii asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücretliyi de ilgilendirmiyor. Aynı zamanda asgari ücret ve bir katına kadar olan neredeyse ücretlerin tamamı asgari ücret oranında arttırılıyor. Bu da iş gücü piyasasının %75'ine denk geliyor. Yani toplam çalışanların yaklaşık %75 civarındaki kısmı asgari ücretten direkt olarak etkileniyor."
"Asgari ücret 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde net ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL civarına çıkabileceği hesaplanıyor."