Nisan ayı konut fiyatları yükseldi! Konut artış oranı netleşti

25 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:17

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, yıllık bazda yüzde 48,4 oranında arttı.

Reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı.

Konut fiyatlarında yıllık bazda Kasım 2021'den beri en düşük artış gerçekleşti.

KONUT FİYAT ENDEKSİ 1257,7 OLDU

Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endeksleri 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6 58 9 ve 45,1 oranların da arttı.

Nisan ayında Türkiye genelinde bir konutun ortalama birim metrekare fiyatı 32 bin 443 lira oldu.