Noterlik Kanunu'nda değişiklik! Araç bilgilerine erişim artık ücretli olacak

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklikle birlikte bundan böyle araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

SORGU VEYA KAYIT BAŞINA PARA ÖDENECEK

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleneme oranına göre arttırılacak.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak.

Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf olacak.

VERİ PAYLAŞIMINA SINIRLAMA

Yönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.