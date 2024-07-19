Nüfusu 50 bin kadar o ilçede kenar mahalle ev kiraları 5 ila 15 bin liraya çıktı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 14:57 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:58
Diyarbakır'da artan kiralar 50 bin nüfuslu o ilçeyi vurdu. Ev kiraları hızla yükseldi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları 5 ila 15 bin lira bandına çıktı. Kiralardan en çok etkilenen kesim ise memurlar oldu.
Büyükşehirlerdeki yüksek kiralar Anadolu'nun ilçelerine de sıçradı. Nüfusu 50 bin kadar olan Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kiralar uçuşa geçti. 3+1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin liraya çıktı. Kiralık ev bulmak nerdeyse imkansızlaşırken bu durum memurları olumsuz etkiledi.
EV KİRALARI 5 İLA 15 BİN LİRAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları 5 ila 15 bin liraya yükseldi.
Nüfusu 50 bini bulan ilçede kiralık ev bulmak artık çok zor hale geldi.
İlçe merkezindeki 3+ 1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin TL , kenar mahallelerde normal bir dairenin kirası ise 5 bin TL'yi buldu.
EN ÇOK MEMURLAR ETKİLENDİ
Hızla artan kiralardan en çok etkilenen kesim memurlar oldu.
Memur ve düşük maaşlı kamu görevlileri, ev kiralarının bütçeleri zorladığını söylüyor.
Kaynak: tgrthaber.com