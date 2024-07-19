Nüfusu 50 bin kadar o ilçede kenar mahalle ev kiraları 5 ila 15 bin liraya çıktı

19 Temmuz 2024 14:57 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:58

Akıllara durgunluk veren olay! Kiracısını evden çıkarmak için 'büyü' yaptı: Soğan, kemik parçaları, fotoğraflar...

Akıllara durgunluk veren olay! Kiracısını evden çıkarmak için 'büyü' yaptı: Soğan, kemik parçaları, fotoğraflar...

Büyükşehirlerdeki yüksek kiralar Anadolu'nun ilçelerine de sıçradı. Nüfusu 50 bin kadar olan Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kiralar uçuşa geçti. 3+1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin liraya çıktı. Kiralık ev bulmak nerdeyse imkansızlaşırken bu durum memurları olumsuz etkiledi.

EV KİRALARI 5 İLA 15 BİN LİRAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ev kiraları 5 ila 15 bin liraya yükseldi.

Nüfusu 50 bini bulan ilçede kiralık ev bulmak artık çok zor hale geldi.

İlçe merkezindeki 3+ 1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin TL , kenar mahallelerde normal bir dairenin kirası ise 5 bin TL'yi buldu.

EN ÇOK MEMURLAR ETKİLENDİ

Hızla artan kiralardan en çok etkilenen kesim memurlar oldu.

Memur ve düşük maaşlı kamu görevlileri, ev kiralarının bütçeleri zorladığını söylüyor.