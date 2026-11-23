Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia yönetim kurulunun, Jensen Huang'ı yeniden CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını hızla yukarı çekti. Kararın hemen ardından teknoloji hisselerine yoğun alım gelirken, Nvidia hisselerindeki yükseliş yüzde 30'u aştı.
Nasdaq vadeli işlemlerinde yükseliş yüzde 7'nin üzerine çıkarken, sert fiyat hareketleri nedeniyle işlemler kısa süreliğine durduruldu.
Piyasalardaki pozitif hava değerli metaller ve kripto para piyasasına da doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısıyla karşılaşan ons altın yeniden yükselişe geçerken, gümüş tarafında çok daha güçlü bir yukarı yönlü hareket izlendi.
Özellikle saat 17.00 sonrasında hızlanan alımlarla birlikte saat 17.40 itibarıyla piyasalarda öne çıkan rakamlar şöyle şekillendi:
Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın atamasının oybirliğiyle kabul edildiğini ve kararın derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamada, yönetim kurulunun Huang'ın liderliğine ve açıklamalarının doğruluğuna duyduğu güvenin yeniden teyit edildiği belirtildi.
Şirket ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın göreve dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. Nvidia, devam eden hükümet soruşturmalarıyla işbirliğini sürdüreceğini ve ihracat kontrollerine yönelik denetim mekanizmalarını güçlendireceğini bildirdi.