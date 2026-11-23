ABD merkezli çip üreticisi Nvidia yönetim kurulunun, Jensen Huang'ı yeniden CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını hızla yukarı çekti. Kararın hemen ardından teknoloji hisselerine yoğun alım gelirken, Nvidia hisselerindeki yükseliş yüzde 30'u aştı.

Nasdaq vadeli işlemlerinde yükseliş yüzde 7'nin üzerine çıkarken, sert fiyat hareketleri nedeniyle işlemler kısa süreliğine durduruldu.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BİTCOİN'DE SERT TOPARLANMA: GÜNCEL RAKAMLAR BELLİ OLDU

Piyasalardaki pozitif hava değerli metaller ve kripto para piyasasına da doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısıyla karşılaşan ons altın yeniden yükselişe geçerken, gümüş tarafında çok daha güçlü bir yukarı yönlü hareket izlendi.

Özellikle saat 17.00 sonrasında hızlanan alımlarla birlikte saat 17.40 itibarıyla piyasalarda öne çıkan rakamlar şöyle şekillendi:

Ons altın: Günlük yüzde 3,68 (+130,22 dolar) değer kazanarak 3.668,05 dolar seviyesine yükseldi.

Ons gümüş: Günlük yüzde 5,82 (+2,40 dolar) prim yaparak 43,62 dolar bandına tırmandı.

Bitcoin: Yüzde 6,3 primle 64 bin 500 doların üzerine çıkarak 18 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURMUYOR" VURGUSU

Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın atamasının oybirliğiyle kabul edildiğini ve kararın derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamada, yönetim kurulunun Huang'ın liderliğine ve açıklamalarının doğruluğuna duyduğu güvenin yeniden teyit edildiği belirtildi.

Şirket ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden alınan değerlendirmeler doğrultusunda Huang'ın göreve dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. Nvidia, devam eden hükümet soruşturmalarıyla işbirliğini sürdüreceğini ve ihracat kontrollerine yönelik denetim mekanizmalarını güçlendireceğini bildirdi.