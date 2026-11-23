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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar piyasadaki yön değişiminin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanırken Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Gram altın için 2026 yıl sonu ve 2027 tahminlerini açıklayan Humar, 6.500 TL seviyesine işaret etti. ABD ile İran arasında olası bir askeri çatışmanın ise altın fiyatlarında bütün hesapları değiştirebileceği uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarında rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düşüşün ardından gram altında bugün sınırlı bir toparlanma yaşandı. Fiyatlardaki bu hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çevirirken, yaşanan yükselişin kalıcı olup olmayacağı merak konusu oldu. Gram altın ve ons altındaki geri çekilmenin geçici bir düzeltme mi yoksa yeni bir düşüş trendinin başlangıcı mı olduğu tartışılırken, Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan piyasaların seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi.
Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirmelerde bulunan Humar, altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona ermediğini ancak yatırımcıların kısa vadede temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Gram altın için 2026 yıl sonu beklentisini 5.500-6.100 TL olarak açıklayan Humar, 2027'de 6.500 TL seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
ABD-İran geriliminin askeri çatışmaya dönüşmesi hâlinde ise bugünkü fiyat hedeflerinin çok ötesinde bir tablonun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Altın fiyatlarındaki son düşüşü değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, kısa vadeli fiyat hareketleriyle uzun vadeli ekonomik dinamiklerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Gram altının 5.730 TL seviyelerinde bulunduğunu belirten Humar, yaşanan geri çekilmenin altının uzun vadeli hikâyesinin sona erdiği anlamına gelmediğini ancak hemen güçlü bir yükseliş rallisi beklemenin de doğru olmayacağını ifade etti.Altın üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerin başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası geldiğini
belirten Humar, yüksek reel faizler, güçlenen dolar ve ABD tahvil getirilerinin altının cazibesini azalttığını söyledi.
Altının faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Humar, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarının getirisini de hesaba kattığını belirtti. Buna karşılık merkez bankalarının altın rezervlerini çeşitlendirmesi, küresel borçluluk ve jeopolitik belirsizliklerin uzun vadede altına yönelik talebi desteklediğini kaydetti.
Humar, altın yatırımcılarına yönelik şu uyarıda bulundu:
"Altındaki son geri çekilmeyi değerlendirirken kısa vadeli fiyat hareketleriyle uzun vadeli ekonomik dinamikleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Gram altın bugün 5.730 TL seviyelerinde. Ben bu geri çekilmeyi altının uzun vadeli hikâyesinin sona ermesi olarak değerlendirmiyorum. Ancak buradan hareketle altının hemen yeni ve çok güçlü bir yükseliş rallisine başlayacağını düşünmek de doğru değil. Altın üzerinde baskı oluşturan temel unsurların başında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası geliyor.
Özellikle reel faizlerin yüksek seyretmesi, doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yatırımcılar açısından cazibesini koruması, altının alternatif maliyetini artırıyor. Çünkü altın faiz getirisi olmayan bir varlık. Dolayısıyla yatırımcılar, bir tarafta faiz getirisi elde edebilecekleri enstrümanlar varken diğer tarafta altın tutmanın fırsat maliyetini hesaplıyor. Bununla birlikte merkez bankalarının altın rezervlerini çeşitlendirmesi, küresel borçluluk, doların uluslararası rezerv para sistemindeki konumu ve jeopolitik belirsizlikler, altına yönelik uzun vadeli talebi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Burada benim şahsi kanaatim şu: Altının hikâyesi bitmedi ancak altının her fiyatı da bir fırsat değil."
"Özellikle son bir yılda altınla ilgili oldukça yüksek beklentiler oluştu. Altının sürekli yükseleceği ve her geri çekilmenin yeni bir alım fırsatı olduğu yönünde güçlü bir algı ortaya çıktı. Ben ise bu süreçte yatırımcıların daha temkinli davranması gerektiğini defalarca dile getirdim. Çünkü finansal piyasalarda fiyatlar bazen ekonomik gerçeklerden daha hızlı hareket eder.
Beklentiler satın alınır, iyimserlik fiyatlanır. Hatta gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gelişmeler bile zaman zaman bugünden fiyatların içine girer. Bu nedenle bir yatırım aracının çok yükselmiş olması, yükselişin devam edeceğinin garantisi değildir. Burada yatırımcı psikolojisine de değinmek istiyorum. Altın yükselirken herkes iyimser, düşerken ise herkes kötümser olabiliyor. Anadolu'nun güzel bir sözü vardır: "Ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor."
Yatırımcı psikolojisinin altın piyasasında belirleyici olduğuna dikkat çeken Dr. Sefer Humar, fiyatlar yükselirken iyimserliğin, düşerken ise kötümserliğin öne çıktığını söyledi.
"Anadolu'nun güzel bir sözü vardır: Ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor" diyen Humar, piyasalarda dışarıdan görünen kazançlarla yatırımcının üstlendiği risklerin birbirinden farklı olduğunu ifade etti.
Yatırımcıların duydukları her habere göre pozisyon almamaları gerektiğini belirten Humar, üç temel kavrama dikkat çekti:
"Piyasada dışarıdan görünen kazançlarla yatırımcının gerçekte üstlendiği riskler birbirinden çok farklıdır. Herkesin kazandığını düşündüğü dönemlerde bile yanlış zamanda pozisyon alan çok sayıda yatırımcı vardır. Ben yatırımcının piyasayı heyecanla değil, akılla takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her duyduğu habere göre pozisyon almak yerine haberin kaynağını, ekonomik karşılığını ve fiyatlara olası etkisini sorgulamalı.
Benim yatırımcıya yaklaşımım üç temel kavram üzerine kurulu: 'Sabır, ölçülülük ve kademeli hareket.' Altın alacak yatırımcıların bütün birikimleriyle tek bir fiyat seviyesinden alım yapmalarını doğru bulmuyorum. Alımların da satışların da kademeli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada doğru varlığı seçmek kadar doğru pozisyon büyüklüğünü belirlemek de önemlidir. Kısacası altındaki düşüşün otomatik olarak bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yatırımcılar fiyatların yanı sıra küresel ekonomik koşulları da dikkate almalı."
Gram altın için fiyat hedeflerini de açıklayan Dr. Humar, 2026 yıl sonu beklentisini 5.500-6.100 TL bandında tuttuğunu belirtti. Yılın çok yüksek seviyelerde tamamlanacağı görüşünde olmadığını ifade eden ekonomist, önümüzdeki dönemde gram altında 5.500-6.000 TL aralığında dalgalı bir seyir beklediğini söyledi.
2027 yılının ilk yarısına ilişkin beklentilerini de paylaşan Dr. Sefer Humar, 5.300-6.000 TL aralığına işaret etti. Özellikle 5.900-6.000 TL seviyelerinin kritik eşik olduğunu belirten ekonomist, bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 6.500 TL seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini kaydetti.
Humar, bu seviyelerin aşılamaması durumunda ise gram altında 5.300-5.900 TL aralığında daha yatay ve dalgalı bir fiyat hareketinin görülebileceğini ifade etti.
Gram altın fiyatının yalnızca ons altından etkilenmediğini vurgulayan Dr. Humar, dolar/TL kurunun da belirleyici olduğunu hatırlattı. Ons altındaki gerilemenin döviz kurundaki hareketle kısmen dengelenebileceğini belirten ekonomist, kalıcı yükseliş için Fed'in faiz politikası, reel faizler ve dolar endeksinin yakından izlenmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"2026 yıl sonu gram altın beklentim 5.500-6.100 TL bandında. Yılı çok yüksek seviyelerde kapatacağımız kanaatinde değilim.
"Gram altın bu seviyelerin üzerine çıkar ve burada kalıcılık sağlarsa 6.500 TL seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu bölge aşılamazsa 5.300-5.900 TL aralığında daha yatay ve dalgalı bir piyasayla karşılaşabiliriz. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var: Gram altın yalnızca ons altına bağlı değildir. Gram altın fiyatı hem uluslararası ons altın fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkilenir. Dolayısıyla ons altındaki bir gerileme, döviz kurundaki hareketle kısmen dengelenebilir. Bunun tam tersi de yaşanabilir.
Ons altın tarafında ise doların küresel gücü, ABD reel faizleri ve Fed'in para politikası belirleyici olmaya devam edecek. Benim beklentim, kısa vadede güçlü bir yükselişten ziyade daha dengeli ve dalgalı bir fiyatlama görülmesi yönünde. Kalıcı bir yükseliş için yalnızca jeopolitik risklerin artması yeterli değil. Faiz ve dolar dinamiklerinin de altın lehine değişmesi gerekiyor."
Altın fiyatlarının geleceğinde jeopolitik gelişmelerin belirleyici olabileceğini vurgulayan Dr. Humar, özellikle ABD ile İran arasındaki gerilime dikkat çekti. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların askeri çatışmaya dönüşmesi ve ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi hâlinde 2027 yılı için öngörülen fiyat hedeflerinin çok ötesinde bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.
Böyle bir senaryonun yalnızca altın piyasasını değil, petrol fiyatlarını, enerji arzını, küresel enflasyonu ve merkez bankalarının para politikalarını da etkileyeceğini belirten Humar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir gerilimin küresel enerji ticareti açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişlerin enerji maliyetlerini ve enflasyon beklentilerini artırabileceğine dikkat çeken Humar, böyle bir durumda yatırımcıların güvenli liman arayışının yeniden güçlenebileceğini söyledi.
Dr. Humar, olası çatışmanın altın fiyatlarında yaratabileceği etkiye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün altın fiyatlarını mevcut ekonomik dengeler üzerinden değerlendiriyoruz. Fakat küresel siyasette yaşanabilecek gelişmeler, bugün yaptığımız bütün ekonomik projeksiyonları değiştirebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmazlıkların askeri bir çatışmaya dönüşmesi ve ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi hâlinde, 2027 yılı için bugün konuştuğumuz fiyat hedeflerinin çok ötesinde bir tabloyla karşılaşabiliriz.
Böyle bir gelişme yalnızca altın fiyatlarını etkilemekle kalmaz. Petrol fiyatları, enerji arzı, küresel enflasyon, doların seyri ve merkez bankalarının para politikaları da bu gelişmeden doğrudan etkilenir. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir gerilim, küresel enerji ticareti açısından son derece önemli sonuçlar doğurabilir. Petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanması, enerji maliyetlerini ve enflasyon beklentilerini yeniden yukarı taşıyabilir. Bu durum, merkez bankalarının faiz politikalarını da değiştirebilir. Böyle bir senaryoda yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden güçlenebilir ve altın, bugünkü ekonomik varsayımların çok dışında fiyatlanabilir.
Dolayısıyla bugün 2027 yılı için 5.300-6.000 TL bandını konuşuyoruz. Ancak ABD ile İran arasında doğrudan bir askeri çatışma yaşanması hâlinde 2027'de çok daha farklı bir altın tablosuyla karşılaşabiliriz. Elbette bu bir risk senaryosudur; böyle bir gelişmenin kesinlikle gerçekleşeceğine ilişkin bir tahmin değildir. Ancak yatırım analizinde olasılıkları göz ardı etmek de doğru olmaz. Çünkü piyasalar bazen yaşananları değil, yaşanma ihtimali olan gelişmeleri fiyatlar."
Altında yeni ve kalıcı bir yükseliş hareketinin başlaması için Fed'in faiz politikasının, reel faizlerin ve dolar endeksinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Humar, 2027 yılının ilk yarısına dikkat çekti.
Fed'in daha gevşek para politikasına yönelmesi, reel faizlerin gerilemesi ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesinin altına destek sağlayabileceğini ifade eden Humar, merkez bankalarının talebi ve jeopolitik risklerin de yükseliş hareketini güçlendirebileceğini söyledi.
2027 yılının özellikle mayıs-haziran döneminin yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir zaman aralığı olduğunu belirten Humar, ancak bu tarihin kesin yükseliş başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı:
"Altında yeni ve daha kalıcı bir yükseliş hareketinin başlaması için öncelikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasını, reel faizleri ve dolar endeksini yakından takip etmek gerekiyor. Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi, reel faizlerin gerilemesi ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesi altına destek sağlayabilir.
Buna merkez bankalarının talebi ve jeopolitik riskler de eklenirse yeni bir yükseliş hikâyesi oluşabilir. Benim açımdan 2027 yılının ilk yarısı, özellikle mayıs-haziran dönemi, bu bakımdan yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir dönem. Ancak herhangi bir tarihi kesin yükseliş başlangıcı olarak işaret etmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü piyasalar takvimden ziyade ekonomik koşullara göre hareket eder."
Altın piyasasının yanı sıra döviz beklentilerini de açıklayan Humar, dolar/TL kurunda 2026 yıl sonu için 51 TL civarında kapanış öngördüğünü belirtti.
Mevcut ekonomi ve para politikası çerçevesinde daha kontrollü bir kur hareketi beklediğini ifade eden Humar, şunları söyledi:
"Dolar/TL için 2026 yıl sonu beklentim 51 TL civarında bir kapanış. Mevcut ekonomi ve para politikası çerçevesinde daha kontrollü bir kur hareketi bekliyorum. Euro tarafında ise aynı netlikte bir tahmin vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü euro/TL yalnızca Türkiye'deki enflasyon ve kur politikalarından etkilenmiyor. Euro/dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Avrupa ekonomisinin büyüme performansı da belirleyici oluyor. Bu nedenle dolar için 51 TL civarındaki beklentimi ifade ederken euro konusunda daha ihtiyatlı kalmayı tercih ediyorum."
Altının uzun vadeli hikâyesinin devam ettiğini ancak kısa vadede yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Humar, yatırım kararlarında psikolojik faktörlerin önemine dikkat çekti.
Altın yükselirken heyecana kapılmanın, düşerken ise paniğe teslim olmanın yatırımcıların en büyük hatalarından biri olduğunu belirten Humar, birikimlerin korunması ve doğru varlık dağılımı yapılması gerektiğini söyledi.
Humar, yatırım yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi:
"Altının uzun vadeli hikâyesinin devam ettiğini ancak kısa vadede yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Altın yükselirken heyecana kapılmak, düşerken ise paniğe teslim olmak yatırımcıların en büyük hatalarından biridir. Birikimleri korumak, doğru varlık dağılımı yapmak ve piyasanın psikolojisine teslim olmamak gerekiyor.
Benim yıllardır savunduğum bir yaklaşım var: Önce biriktirin, sonra öğrenin, ardından yatırım yapın ve en önemlisi sabredin. Çünkü yatırım yalnızca para kazanma sanatı değil, insanın kendi psikolojisini yönetebilme maharetidir. Bazen en iyi yatırım kararı, hiçbir şey yapmadan doğru zamanı bekleyebilmektir.
Unutulmamalıdır ki piyasalarda herkes fiyatı konuşur ancak asıl mesele riski yönetebilmektir. Fiyatlar, beklentiler ve konjonktür değişir; fakat yatırım disiplininin önemi değişmez. Burada paylaştığım fiyat seviyeleri ve değerlendirmeler, şahsi ekonomik görüşlerime ve mevcut koşullara dayalı öngörülerime dayanmaktadır. Kesinlik taşımamakta ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir."