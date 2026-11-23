Altın fiyatlarında rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düşüşün ardından gram altında bugün sınırlı bir toparlanma yaşandı. Fiyatlardaki bu hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çevirirken, yaşanan yükselişin kalıcı olup olmayacağı merak konusu oldu. Gram altın ve ons altındaki geri çekilmenin geçici bir düzeltme mi yoksa yeni bir düşüş trendinin başlangıcı mı olduğu tartışılırken, Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan piyasaların seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirmelerde bulunan Humar, altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona ermediğini ancak yatırımcıların kısa vadede temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Gram altın için 2026 yıl sonu beklentisini 5.500-6.100 TL olarak açıklayan Humar, 2027'de 6.500 TL seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

ABD-İran geriliminin askeri çatışmaya dönüşmesi hâlinde ise bugünkü fiyat hedeflerinin çok ötesinde bir tablonun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.