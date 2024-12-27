O altını alan yatırımcı satarken çok az fark ödüyor! Artık tercihler değişti: İşte kaybettirmeyen altın çeşitleri

27 Aralık 2024 15:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:39

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Yatırım için hangi altın alınmalı, sorusu ise vatandaşın gündeminde. Altın alıp satarken banka ya da kuyumcudan oluşan farklar altın yatırımcısının tercihlerini değiştirdi. Çeyrek, yarım, tam altın ve burma bileziklerden ziyade, işçiliği olmayan has altın öne çıktı. Külçe, gram ya da kesme altına da ilgi arttı. Peki, yatırımcı, gram ve çeyrek altında ne kadar kaybediyor?

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Altın​ tarafından son dönemde vatandaşların alışveriş alışkanlıkları değişti. Eskiden çeyrek, yarım, tam altın ya da burma bilezik en çok tercih edilirken zamanla altın yatırımcısının tercihi işçiliği olmayan, alış satış arasında çok az fark olan has altına doğru kaydı. Tam bu noktada özellikle 2025 yılında yatırımcı, hangi altın yatırım için alınmalı, sorusunun cevabını arıyor.

ALTIN ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMEK LAZIM?

Altın Türkler için önemli yatırım araçlarının başında geliyor. Çeyrek, yarım, tam altın ya da burma bilezik en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Yatırım için altın alanlar ise işçiliği olmayan yani altını götürüp bozdurduğunu da alışla satış arasında çok az fark olan altınları tercih ediyor.

Altın yatırımcısının artık son zamanda tercihi de değişti. Öyle ki eskiden altın yatırımı deyince akla işçilikli altın gelirdi. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın gibi. Ancak zamanla birlikte tercihler de değişti. Şimdi altında yatırım deyince akla külçe altın, gram altın ya da kesilmiş altın geliyor. Vatandaş alım satımda özellikle kırılmanın az olduğu altınları tercih ediyor.

YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ HAS ALTIN

Altın yatırımcısının gözdelerinden biri de has altın. Vatandaşın has altını tercih etmesinin nedeni alım satım arasında daha az fark olması.

100 gram bir has altını kuyumcudan almak istediğinizde 302 bin lira öderken, has altını kuyumcuya götürüp sattığınızda ise kuyumcu size 301 bin lira ödüyor. Yani 100 gram altında yaklaşık 1000 liralık bir kayıp var.

10 gr 24 ayar has altında ise 100 lira kaybınız oluyor ancak bileklikte ise bu rakam 2000 lira oluyor. Yani alım satımda daha çok kaybınız oluyor. Tam bu noktada işçilik farkı devreye giriyor. Atölyeci alıyor öte yandan kuyumcu dükkanı alım satımda karını koyuyor. Böylece fark açılıyor.

HANGİ ALTINDA NE KADAR KAYBEDİYORSUNUZ?

Gram altını bozdurduğunuz zaman ise 1 gram altında yaklaşık 10 liralık bir kayıp oluyor. 1 çeyrek altındaki kayıp ise 50 lira. Yarım altında ise bu fark 100 lira. Tam altında fark ise 200 TL.

Bu noktada yatırım için gram altın öneriliyor.