O telefon satış rekorları kırdı! 3 saatte 100 bin adet sattı, raflar bomboş kaldı

17 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:41

Nothing'in CMF Phone 1 telefonu sadece 3 saatte 100 bin satışa ulaştı. 12 Temmuz'da piyasaya sürülen ve 6 bin TL’ye karşılık gelen Phone1 ilk kez öğlen 12'de satışa sunuldu. Telefon 3 saatte 100 bin sattı. Mart ayında piyasaya sürülen Nothing Phone (2a) aynı satış rakamına ulaşmak için 24 saate ihtiyaç duymuştu.

Ekim 2022'de kurulan Nothing dünyanın en genç akıllı telefon şirketlerinden biri.

Ağırlıklı olarak akıllı telefonlar ve ilgili aksesuarlar üreten şirket, son birkaç yıl içinde dünya çapında birkaç akıllı telefon ve kulaklık üretti. Şirket, itibarını daha da artırmak için yakın zamanda akıllı telefon sektöründen yeni bir orta sınıf cihaz piyasaya sürdü.

HERKES KUYRUĞA GİRDİ

Sadece 199 dolara satılan yeni akıllı telefon CMF Phone 1, 3 saat içinde tam 100.000 satışa ulaştı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen CMF, göze çarpan tasarımlara sahip bütçe dostu aksesuarlara odaklanıyor ve gösterişli, özelleştirilebilir tasarımı ve son derece düşük fiyatıyla dikkat çekiyor.

Dimensity 7300 işlemci ve 8GB RAM gibi etkileyici özelliklerle sahip CMF Phone 1'in arka kapağı değiştirebilir ve ayrıca bir kordon gibi şeyler takabilirsiniz.

CMF ayrıca iki yıllık işletim sistemi güncellemelerini ve üç yıllık güvenlik yamalarını taahhüt ediyor.

Nothing'den CMF Phone 1 şimdiden halk arasında büyük bir hit oldu.