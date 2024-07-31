Olimpiyatlarda verilen altın madalya hayal kırıklığına uğrattı! Değeri tahmin edilenden daha da düşük

31 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:49

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Paris Olimpiyatları'na tepki yağmaya devam ediyor: Bu kez de 'Son Akşam Yemeği' gündem oldu!

Paris Olimpiyatları'na tepki yağmaya devam ediyor: Bu kez de 'Son Akşam Yemeği' gündem oldu!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda verilen altın madalyalar birçok kişi için oldukça göz alıcı... Bir çok kişi de bu göz alıcı madalyayla ilgili detayları araştırıyor. 529 gram ağırlığındaki madalyada bulunan altın miktarı oldukça şaşırttı.

529 gram ağırlığındaki madalyanın sadece 6 gramı altın bu da yüzde 1,3'lük orana tekabül ediyor. Madalyanın geri kalanı ise saf gümüşten yapılıyor.

SAVAŞ MADALYALARI DA VURMUŞ...

1912 Stockholm Olimpiyatları'na kadar altın madalyalar neredeyse tamamen altından yapılırken, Birinci Dünya Savaşı sonrası başlayan tasarruf önlemleri nedeniyle 1920 Antwerp'ten itibaren madalyalardaki altın miktarı azaltıldı. Gümüş madalya hala tamamen gümüşten üretilirken, bronz madalya ise bakır, kalay ve çinko karışımından yapılıyor.

Oxford Economics, Paris Olimpiyatları'nda verilen altın madalyaların değerini 950 euro (34.075 TL) olarak aktardı. Ama Paris 2024 madalyalarının gelecek yıllarda üstünde barındırdığı detaylar ve süslemeler nedeniyle değerini katlayacağı düşünülüyor.

Peki bu detaylar ve süslemeler neler? Madalyanın ortasında, Eyfel Kulesi'nin orijinal çerçevesinden alınan bir demir parçası yer almakta ve üzerinde Paris 2024 logosu bulunuyor.

MADALYANIN TASARIMI İÇİN LÜKS MÜCEVHER FİRMASIYLA ANLAŞILDI

Eyfel Kulesi'nden çıkarılan bu metal parçaları, yıllar boyunca yapılan modernizasyon çalışmaları sırasında toplanmış ve korundu. Olimpiyat ödülünü Fransız başkentinin sembolüyle ilişkilendirme kararı ise Fransa'nın biatlon efsanesi Martin Fourcade başkanlığındaki bir sporcular komitesi tarafından alındı. Paris 2024, madalya tasarımı için iki asırlık Fransız lüks mücevher ve saat firması Chaumet ile anlaşma yapıldı.

Oxford Economics, Olimpiyat altın madalyalarının değerinin zamanla artacağını ve 2032 yılında Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenlenecek Yaz Oyunları'na kadar yaklaşık 1.500 euroya (53.803 TL) ulaşacağını öngörüyor.