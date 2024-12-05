Ordu'da halk ekmek fiyatı belli oldu! 

05 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 19:16

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da yıllar önce faaliyete geçen halk ekmek hizmeti bu kez Ordu'da olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in girişimleriyle başlayan halk ekmeğin fiyatı da belli oldu.

Ordu​ Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeği, 6 Aralık’tan itibaren Altınordu’da vatandaşlarla buluşacak. İlk etapta 5 ilçede toplam 9 farklı noktada satışa sunulacak ekmeğin fiyatı ise açıklandı.

HALK EKMEĞİN FİYATI BELLİ OLDU!

Kumbaşı Mahallesi’nde üretimi yapılan somun ekmeğin fiyatı, belediye tarafından 8 TL olarak belirlendi. Ordu'nun Altınordu​ ilçesinde başlayacak satışlar, ilerleyen süreçte farklı bölgelerde de devam edecek.

9 Aralık Pazartesi günü itibariyle Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde de satışlar başlatılacak. Diğer 14 ilçede ise ilerleyen zamanlarda satış noktalarının açılması hedefler arasında.

HALK EKMEK SATIŞ SAATLERİ…

Satış noktalarında ekmekler, hafta içi ve Cumartesi günleri, sabah 07.00-12.00 saatleri ile öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında satılacak. Haber Merkezi