Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Orta Doğu’da petrol trafiği hızlandı: Anbar kapıyı açtı, tankerler yola çıktı

Anbar'ın Irak petrol ihracatına uyguladığı ablukayı fiilen kaldırmasının ardından Orta Doğu'da petrol ihracatı trafiği hızlandı. Bugün gerçekleştirilen sevkiyatın 101 tankeri geçtiği bildirildi. Sürecin, yerel yönetim ile Bağdat arasında koordinasyon içinde yürütüldüğü aktarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 17:25

ABD/İsrail- savaşı nedeniyle ’ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve tesislerinin hedef alınması, akaryakıt piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Anbar'ın Irak petrol ihracatına uygulanan ablukayı fiilen kaldırması, akaryakıt piyasalarını etkilemeye devam ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ve ardından 10 gün daha ertelendiğini duyurmuştu.
Petrol fiyatı, savaşın etkisiyle 119,50 dolara kadar yükselmiş, ardından normalleşme açıklamalarıyla yeniden 106,80 dolar seviyesine gerilemişti.
Anbar yerel yönetimi, El-Valid Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye petrol tankerlerinin geçişine başlandığını duyurdu.
Bugün 101 tanker sınırı geçti ve sevkiyatın toplam hacmi 3,2 milyon litreyi aştı.
Tanker trafiğinin önümüzdeki günlerde de aynı tempoda sürmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Savaşın etkisiyle yükselen brent fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart’ta İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ertelendiğini duyurmasının ardından 100 doların altına gerilemişti. Trump, 26 Mart’ta ise saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıklamıştı.

Ancak peş peşe gelen normalleşme açıklamaları da petrol piyasasındaki dalgalanmayı durdurmaya yetmedi. Petrol fiyatı yeniden yükselerek 110 doları aşmıştı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla (31 Mart 2026) 106,80 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol, savaştan hemen önce (27 Şubat) 70 dolar civarındaydı; 9 Mart’ta ise savaşın etkisiyle 119,50 dolara kadar yükselmişti.

Petrol TipiTarihFiyat (USD)Durum/Not
Brent Petrol31 Mart 2026106,80Bugünkü Seviye
Brent Petrol27 Şubat (Savaştan Önce)~70,00Savaştan Hemen Önce
Brent Petrol9 Mart (Savaş Etkisi)119,50Savaşın Etkisiyle Yükseliş

ANBAR ABLUKAYI KALDIRDI

Öte yandan önemli bir gelişme daha yaşandı. Anbar, petrol ihracatına uygulanan ablukayı fiilen kaldırdı. Anbar yerel yönetimi, El-Valid Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye petrol tankerlerinin geçişine başlandığını açıkladı.

SEVKİYATIN HACMİ 3,2 MİLYON LİTREYİ AŞTI

Sözcü Muayyad el-Dulaimi’ye göre bugün 101 tanker sınırı geçti. Sevkiyatın toplam hacmi 3,2 milyon litreyi aştı; petrolün Suriye’deki Baniyas Limanı’na ulaştırılması planlanıyor.

PETROL İHRACATINDA YENİ HAREKETLİLİK

Tanker trafiğinin önümüzdeki günlerde de aynı tempoda sürmesi beklenirken bu gelişme Irak’ın petrol ihracatında yeni bir hareketlilik anlamına geliyor. Sürecin, yerel yönetim ile Bağdat arasında koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtiliyor. El-Valid Sınır Kapısı henüz resmen açılmış değil, ancak kısa süre içinde açılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alıp satacaklar dikkat! Sefer Şener'den 3000 dolar fark uyarısı
İslam Memiş'ten altın için 6 Nisan uyarısı! 'Cebinde Türk lirası olanlar...'
İnternette 25 kuruş fırtınası! Satış fiyatını görenler şoke oldu: Telefonla takas etmek isteyen bile var
ETİKETLER
#petrol
#iran
#enerji
#hürmüz boğazı
#Irak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.