Orta Doğu’da petrol trafiği hızlandı: Anbar kapıyı açtı, tankerler yola çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve enerji tesislerinin hedef alınması, akaryakıt piyasalarını sarsmaya devam ediyor.
Savaşın etkisiyle yükselen brent petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart’ta İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ertelendiğini duyurmasının ardından 100 doların altına gerilemişti. Trump, 26 Mart’ta ise saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıklamıştı.
Ancak peş peşe gelen normalleşme açıklamaları da petrol piyasasındaki dalgalanmayı durdurmaya yetmedi. Petrol fiyatı yeniden yükselerek 110 doları aşmıştı.
Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla (31 Mart 2026) 106,80 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol, savaştan hemen önce (27 Şubat) 70 dolar civarındaydı; 9 Mart’ta ise savaşın etkisiyle 119,50 dolara kadar yükselmişti.
|Petrol Tipi
|Tarih
|Fiyat (USD)
|Durum/Not
|Brent Petrol
|31 Mart 2026
|106,80
|Bugünkü Seviye
|Brent Petrol
|27 Şubat (Savaştan Önce)
|~70,00
|Savaştan Hemen Önce
|Brent Petrol
|9 Mart (Savaş Etkisi)
|119,50
|Savaşın Etkisiyle Yükseliş
Öte yandan önemli bir gelişme daha yaşandı. Anbar, Irak petrol ihracatına uygulanan ablukayı fiilen kaldırdı. Anbar yerel yönetimi, El-Valid Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye petrol tankerlerinin geçişine başlandığını açıkladı.
Sözcü Muayyad el-Dulaimi’ye göre bugün 101 tanker sınırı geçti. Sevkiyatın toplam hacmi 3,2 milyon litreyi aştı; petrolün Suriye’deki Baniyas Limanı’na ulaştırılması planlanıyor.
Tanker trafiğinin önümüzdeki günlerde de aynı tempoda sürmesi beklenirken bu gelişme Irak’ın petrol ihracatında yeni bir hareketlilik anlamına geliyor. Sürecin, yerel yönetim ile Bağdat arasında koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtiliyor. El-Valid Sınır Kapısı henüz resmen açılmış değil, ancak kısa süre içinde açılması bekleniyor.