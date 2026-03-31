ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve enerji tesislerinin hedef alınması, akaryakıt piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Orta Doğu’da petrol trafiği hızlandı: Anbar kapıyı açtı, tankerler yola çıktı ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Anbar'ın Irak petrol ihracatına uygulanan ablukayı fiilen kaldırması, akaryakıt piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ve ardından 10 gün daha ertelendiğini duyurmuştu. Petrol fiyatı, savaşın etkisiyle 119,50 dolara kadar yükselmiş, ardından normalleşme açıklamalarıyla yeniden 106,80 dolar seviyesine gerilemişti. Anbar yerel yönetimi, El-Valid Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye petrol tankerlerinin geçişine başlandığını duyurdu. Bugün 101 tanker sınırı geçti ve sevkiyatın toplam hacmi 3,2 milyon litreyi aştı. Tanker trafiğinin önümüzdeki günlerde de aynı tempoda sürmesi bekleniyor.

Savaşın etkisiyle yükselen brent petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart’ta İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ertelendiğini duyurmasının ardından 100 doların altına gerilemişti. Trump, 26 Mart’ta ise saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıklamıştı.

Ancak peş peşe gelen normalleşme açıklamaları da petrol piyasasındaki dalgalanmayı durdurmaya yetmedi. Petrol fiyatı yeniden yükselerek 110 doları aşmıştı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla (31 Mart 2026) 106,80 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol, savaştan hemen önce (27 Şubat) 70 dolar civarındaydı; 9 Mart’ta ise savaşın etkisiyle 119,50 dolara kadar yükselmişti.

Petrol Tipi Tarih Fiyat (USD) Durum/Not Brent Petrol 31 Mart 2026 106,80 Bugünkü Seviye Brent Petrol 27 Şubat (Savaştan Önce) ~70,00 Savaştan Hemen Önce Brent Petrol 9 Mart (Savaş Etkisi) 119,50 Savaşın Etkisiyle Yükseliş

ANBAR ABLUKAYI KALDIRDI

Öte yandan önemli bir gelişme daha yaşandı. Anbar, Irak petrol ihracatına uygulanan ablukayı fiilen kaldırdı. Anbar yerel yönetimi, El-Valid Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye petrol tankerlerinin geçişine başlandığını açıkladı.

SEVKİYATIN HACMİ 3,2 MİLYON LİTREYİ AŞTI

Sözcü Muayyad el-Dulaimi’ye göre bugün 101 tanker sınırı geçti. Sevkiyatın toplam hacmi 3,2 milyon litreyi aştı; petrolün Suriye’deki Baniyas Limanı’na ulaştırılması planlanıyor.

PETROL İHRACATINDA YENİ HAREKETLİLİK

Tanker trafiğinin önümüzdeki günlerde de aynı tempoda sürmesi beklenirken bu gelişme Irak’ın petrol ihracatında yeni bir hareketlilik anlamına geliyor. Sürecin, yerel yönetim ile Bağdat arasında koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtiliyor. El-Valid Sınır Kapısı henüz resmen açılmış değil, ancak kısa süre içinde açılması bekleniyor.