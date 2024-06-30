ÖTV zammı öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum
Ertelenen akaryakıt zammının pompaya yansımasıyla güncel akaryakıt fiyatları sorgulanmaya başladı. Benzin, mazot ve LPG'ye zam geldi. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak ÖTV zammına çevrildi. İşte zam öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları 2024.
Güncel akaryakıt pompa satış fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor.
1 litre motorin ve benzin güncel fiyatı belli oldu.
21 Haziran tarihinde yapılması planlanan ve bayram tatili sonuna ertelenen akaryakıt zammı pompaya yansıdı.
25 Haziran 2024 tarihinde benzine 2 TL, motorinde ise 1,92 TL zam geldi.
30 HAZİRAN 2024 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI
TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla akaryakıt fiyatları yeniden yükselecek.
ÖTV zammı temmuzda tabelalara yansıyacak.
Litre başına yüzde 17 zam bekleniyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.51 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.41 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.38 TL
Motorin fiyatı: 43.48 TL
LPG fiyatı: 20.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.72 TL
Motorin fiyatı: 43.90 TL
LPG fiyatı: 19.89 TL