Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>ÖTV zammı öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum

ÖTV zammı öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:53
ÖTV zammı öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ertelenen akaryakıt zammının pompaya yansımasıyla güncel akaryakıt fiyatları sorgulanmaya başladı. Benzin, mazot ve LPG'ye zam geldi. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak ÖTV zammına çevrildi. İşte zam öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları 2024.

Güncel akaryakıt pompa satış fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 

1 litre motorin ve benzin güncel fiyatı belli oldu. 

21 Haziran tarihinde yapılması planlanan ve bayram tatili sonuna ertelenen akaryakıt zammı pompaya yansıdı.

25 Haziran 2024 tarihinde benzine 2 TL, motorinde ise 1,92 TL zam geldi.

30 HAZİRAN 2024 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI

TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla akaryakıt fiyatları yeniden yükselecek.

ÖTV zammı temmuzda tabelalara yansıyacak. 

Litre başına yüzde 17 zam bekleniyor.

ÖTV zammı öncesi 30 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum - 1. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.51 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.41 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

ANKARA  AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.38 TL
Motorin fiyatı: 43.48 TL
LPG fiyatı: 20.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.72 TL
Motorin fiyatı: 43.90 TL
LPG fiyatı: 19.89 TL

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...