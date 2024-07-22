Özel üniversite fiyatları uçtu! Yıllık ücretler 1 milyon TL'yi geçti

22 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:05

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Özel üniversite fiyatları bu yıl adayları zorlayacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler özel üniversitelerin fiyatlarını sorgulamaya başladı. Özel üniversite ücretlerine dev zamlar yansıdı. Türkiye'nin en iyi özel üniversitelerinde Tıp Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, İşletme fakültelerinin ücretleri netleşti. Koç, Sabancı, Bilkent, Özyeğin ve Bilgi Üniversitesi ücretleri 2024 yılında cep yakacak.

ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI ARTTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı.

Üniversite tercihleri yaklaşırken özel üniversiteler 2024-2025 akademik yılı ücretlerini duyurdu. Yüzde 150'ye varan zamlar özel üniversite ücretlerini ikiye katladı.

Üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercihlere sayılı günler kala yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamayan üniversite ücretleri de belli oldu. Yıllık ücretler 270-300 bin liradan başlıyor, 1 milyon lirayı buluyor, hatta geçebiliyor.

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Hukuk Fakültesi eğitim ücreti yüzde 50 indirimli 280 bin TL.

Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) 2024-2025 eğitim ücreti 465.333 TL

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) bölümü 291.333 TL, Matematik bölümü (%50 İndirimli) 238.00 TL, Psikoloji bölümü (%50 İndirimli) 384.00 TL.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi yüzde 50 indirimli ücreti 275,000 TL.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim ücreti yüzde 50 indirimli 275,000 TL.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim ücreti yüzde 50 indirimli 175,000 TL

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Görsel iletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüzde 50 indirimli eğitim ücreti 150,000 TL iken Reklamcılık ve Yeni Medya ve İletişim 165,000 TL olarak açıklandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi eğitim ücretleri yüzde 50 indirimli 195,00 TL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024-2025 Ücret: Tıp Fakültesi hariç tüm programlar ve Yabancı Dil Hazırlık Programı 1 milyon 75 bin TL.

Geçen Yıl: 530 bin TL (%103 zam).

İki Taksit: Güz dönemi ödemesi 618 bin 500 TL, yıllık toplam 1 milyon 156 bin TL.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024-2025 Ücret: Tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi 1,1 milyon TL.

Geçen Yıl: 510 bin TL (%115 zam).

İki Taksit: Güz dönemi ödemesi 550 bin TL, bahar dönemi ödemesi 660 bin TL, yıllık toplam 1 milyon 210 bin TL.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Diş Hekimliği Fakültesi 760,000 TL. İlk 5 tercih yüzde 30 indirimli 532.000 TL olarak açıklandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 550,00 TL, İlk 5 tercih yüzde 30 indirimli fiyatı ise 385.000 TL.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi istenilen bölüme göre eğitim ücretleri 250,000 TL ile 450,000 TL arasında değişiyor.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği eğitim ücreti 315,000 TL.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024-2025 Ücret: Tüm bölüm ve programlar için 620 bin TL.

Geçen Yıl: 310 bin TL (%100 zam).

İki Taksit: Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödeme.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024-2025 Ücret: Fakültelere göre değişiyor, İşletme, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri 950 bin TL.

Geçen Yıl: 475 bin TL.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024-2025 Ücret: Mühendislik, Doğa Bilimleri, ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri 745 bin TL.

Geçen Yıl: 297 bin 500 TL (%150'yi aşan zam).

Hazırlık Bölümleri Ücreti: 697 bin 500 TL.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Diş Hekimliği Fakültesi 390.000 TL olarak açıklandı.

Eczacılık Fakültesi 360.00 TL,

Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümleri 150.000 TL,

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 150.00 TL ile 225.000 TL arasında değişiyor.

Hukuk Fakültesi 202.500 TL

İletişim Fakültesi 150.00 TL

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Yeditepe Üniversitesi 2024 yılı için ücretlerini açıklamadı. 2023 yılı için Hukuk Fakültesi ücret 315.000 TL, Eczacılık Fakültesi 310.500 TL, İletişim Fakültesi ise 269.000 TL idi.

ANKARA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024 – 2025 yılı eğitim ücreti, 2024 yılında merkezi yerleştirme yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler için bütün bölüm ve programlarda 620.000 TL tutarında.

ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

2024 yılı için ücretlerini açıklamadı. Başkent Üniversitesinde 2023-2024 yılı eğitim kayıt ücretleri 210.00 TL ile 345 TL arasındaydı.