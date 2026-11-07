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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 21:52

Pamuk diye aldı, etikete bakınca şaşkınlığa uğradı: Firmaya milyonluk ceza

İnternette "yüzde 100 pamuk" diye satılan kırlent kılıflarının etiketinde "yüzde 100 polyester" yazdığı ortaya çıktı. Reklam Kurulu yanıltıcı tanıtım nedeniyle ceza kesti.

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Editor
 Banu İriç
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Pamuk diye aldı, etikete bakınca şaşkınlığa uğradı: Firmaya milyonluk ceza
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 21:52

tarafından internette "yüzde 100 pamuk" diye satılan ürünün etiketi "yüzde 100" polyester çıkınca firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulandı.

HABERİN ÖZETİ

Pamuk diye aldı, etikete bakınca şaşkınlığa uğradı: Firmaya milyonluk ceza

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, internette "yüzde 100 pamuk" olarak satılan ancak etiketi "yüzde 100 polyester" çıkan ürün nedeniyle bir firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.
Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıfları, tüketiciler tarafından teslim alındığında etiketlerinde 'yüzde 100 polyester' olarak çıktı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar verdi.
Söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Pamuk diye aldı, etikete bakınca şaşkınlığa uğradı: Firmaya milyonluk ceza


PAMUKLU DİYE ALDIĞI KIRLENT KILIFI POLYESTER ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde "yüzde 100 polyester' ifadesiyle karşılaştı. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#pamuk
#Ticaret Bakanlığı
#reklam kurulu
#Polyester
#Kırlent Kılıfı
#Ekonomi
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