Pazar yerlerindeki satış alanlarına düzenleme geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:11

Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı?”

Alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı! “3 bira içtim bir şey çıkar mı?”

Pazar yerlerindeki alanlarla ilgili düzenleme resmiyet kazandı. Ticaret Bakanlığı kapalı pazar yerlerinin kiralamasında yaşanan aksaklıklar için kolları sıvadı. Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralanması usulünde değişikliğe gidildi. Yeni uygulama kiralama sorunlarını sona erdirecek.

PAZAR YERLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

Ticaret Bakanlığı kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulünün kaldırıldı.

Bütün pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılacak ve mevcuttaki sınırlı ayni haklar ve kiracılık haklarının daha önce tesis edilen sınırlı ayni hak süresinin sonuna kadar geçerli olacak.

Böylece kiralama sorunları sona erecek. Ayrıca kapalı pazar yerlerindeki satış alanları pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilemeyecek.