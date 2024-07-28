Petrol fiyatı dibe düştü! Benzin ve motorin fiyatı değişebilir... İşte 28 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatının 80 dolara kadar inmesi, benzin ve motorin fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları sıklıkla sorgulanıyor. Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam haberleri merak konusu oldu. İşte 28 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları.
Araç sahipleri döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile değişen akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatına bağlı değişiyor. Petrol fiyatının 80 dolara kadar inmesi, benzin ve motorinde tabelayı değiştirebilir. İşte 28 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları.
PETROL FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR
Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı brent petrol ve dövize bağlı değişiyor. Dolar kuru 33 lira bandındaki sakin seyrine devam ederken brent petrol 80 dolara kadar düştü.
Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle araç sahipleri akaryakıta yeniden indirim bekliyor.
Motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından, benzin fiyatında indirim olacağı yönündeki görüşler hız kazandı.
Pazar gününün akaryakıt fiyatları belli oldu.
28 TEMMUZ 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 45.10 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44.98 TL
Motorin litre fiyatı: 43.47 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 45.74 TL
Motorin fiyatı: 44.22 TL
LPG fiyatı: 22.94 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 46.16 TL
Motorin fiyatı: 44.70 TL
LPG fiyatı: 22.64 TL