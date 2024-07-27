Akaryakıta indirim yolda! Petrol sert düştü: Benzin ve motorin için yeni beklenti

27 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:51

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Brent petrol haftanın son işlem gününde kritik seviyelerin altına kadar geriledi. Son olarak motorine gelen indirim araç sahiplerini sevindirirken “Akaryakıta indirim gelir mi?” sorusu akıllara geldi. Dolar kuru 33 lira bandındaki sakin seyrine devam ederken brent petrol 80 dolara kadar düştü. İşte akaryakıt piyasasında son gelişmeler…

PETROL FİYATLARINDA ÇİN BASKISI

Petrol cuma günü yüzde 1,5 kayıpla varil başına 81,13 dolara kadar geriledi. Çin’in zayıf talebiyle beraber üç hafta üst üste kayıp yaşadı. Pekin’in faiz indirimlerine yönelik politikaları Çin'in ekonomik büyümesiyle ilgili endişeler, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Öte yandan İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri arz endişelerini hafifletti. Bu da fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu.

ABD’de büyüme rakamları ve çekirdek enflasyon verileri FED’in eylül ayında faiz indirimlerine yönelik beklentileri yükseltti. EIA ABD ham petrol envanterlerinde beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu 3,7 milyon varil ve benzin stoklarında 5,6 milyon varil önemli bir düşüş bildirdi.

DOLAR KURU YATAY SEYİRDE

Akaryakıt fiyatları dolar/TL kurundan da etkileniyor. Kur, ekonomi yönetiminden gelen mesajlarla sakin seyrine devam etti. Hafta için 33 lirayı test eden dolar yeniden 32 lira bandına geriledi.

Doların sert yükselişler kaydetmemesi ve Merkez Bankası yetkililerinden gelen mesajlar para politikasına yönelik kararlı mesajlar akaryakıtta indirim beklentisini kuvvetlendirdi.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİR Mİ?

Brent petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle beraber kurlardaki seyir akaryakıta yeni indirimler geleceği şeklinde yorumlandı. Son olarak motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.10 TL

Motorin litre fiyatı: 43.54 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.98 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.74 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 44.70 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL