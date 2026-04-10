Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrol hattına darbe: Suudi altyapısında 1,3 milyon varillik kayıp

İran’ın Suudi Arabistan’daki petrol hattı ve üretim sahalarına yönelik saldırıları, günlük toplam 1,3 milyon varillik kayba yol açtı. Kuveyt’e düzenlenen İHA saldırısıyla birlikte bölgede enerji arzına yönelik baskı daha da arttı.

Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 09:25

’ın Kızıldeniz’e uzanan kritik petrol hattı, İran’ın düzenlediği saldırıyla devre dışı kaldı. Yetkililerin aktardığına göre, Doğu-Batı boru hattı üzerindeki bir pompa istasyonu vuruldu ve bu saldırı günlük yaklaşık 700 bin varillik kapasite kaybına neden oldu. Söz konusu hat, Basra Körfezi çevresindeki üretim noktalarından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu terminaline ham petrol taşınmasında kilit rol oynuyor. Günlük 7 milyon varillik taşıma kapasitesine sahip bu hattaki aksama, piyasalar açısından da ciddi bir alarm anlamına geliyor.

Petrol hattına darbe: Suudi altyapısında 1,3 milyon varillik kayıp

İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu Suudi Arabistan'ın petrol altyapısında ciddi hasar meydana gelerek günlük yaklaşık 1.3 milyon varillik kapasite kaybına yol açtı ve küresel petrol arzı üzerindeki baskı arttı.
İran'ın düzenlediği saldırıyla Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı boru hattı devre dışı kaldı ve günlük yaklaşık 700 bin varillik kapasite kaybına neden oldu.
Manifa ve Khurais sahalarında da üretim sekteye uğrayarak günlük yaklaşık 600 bin varil kayıp yaşandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar nedeniyle zaten kırılgan olan küresel petrol arzı, bu gelişmeyle daha da sıkıştı.
İran ile ABD arasında ilan edilen ateşkesin ikinci gününde Kuveyt'in güneyindeki bir askeri tesise insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.
Kuveyt Ulusal Muhafızları saldırıda kullanılan İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
ENERJİ TESİSLERİNDE AĞIR HASAR

Saldırıların etkisi yalnızca boru hattıyla sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan’daki Manifa ve Khurais sahalarında da üretim sekteye uğradı. Buradaki kaybın günlük yaklaşık 600 bin varil olduğu belirtiliyor. Bazı rafinerilerin de hedef alınmasıyla birlikte ülkenin enerji altyapısında ciddi hasar oluştu. Açıkçası tablo, yalnızca geçici bir kesintiden ibaret görünmüyor. Üretimden sevkiyata kadar uzanan zincirde ciddi bir baskı oluşmuş durumda.

KÜRESEL ARZ ÜZERİNDEKİ BASKI BÜYÜYOR

Zaten Hürmüz Boğazı’nda tankerleri hedef alan saldırılar nedeniyle kırılgan hale gelen küresel petrol arzı, bu son gelişmeyle daha da sıkıştı. Arz tarafındaki daralma, enerji piyasalarında riskleri büyüten yeni ve güçlü bir başlık olarak öne çıkıyor. Petrol piyasalarının en hassas olduğu nokta da tam olarak burası: üretim kadar, o üretimin güvenli biçimde taşınabilmesi. Şimdi her iki alanda da ciddi soru işaretleri var.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan İran ile ABD arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesin henüz ikinci gününde, bu kez Kuveyt hedef alındı. Ülkenin güneyindeki bir askeri tesise yönelik insansız hava aracı saldırısında can kaybı yaşanmadı, ancak ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kuveyt Ulusal Muhafızları, saldırıda kullanılan İHA’nın etkisiz hale getirildiğini ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Kuveyt ordusu da daha önce yaptığı değerlendirmede, hava savunma sistemlerinin hava sahasını ihlal eden birden fazla düşmanca İHA girişimini engellediğini, kritik tesislerin hedef alındığını duyurmuştu.

