Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:07

Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum

Merkez Bankası toplam rezervleri gerileme kaydederek 167 milyar dolar seviyesine indi. Ekonomist Necmettin Batırel, bu düşüşün yapısal bir bozulma olmadığını ve piyasa dengesini korumayı amaçlayan kontrollü rezerv yönetiminden kaynaklandığını belirtti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:07

'nın rezervleri 167 milyar dolar sınırına ulaştı. Ekonomist , Merkez Bankası rezervlerindeki gerilemenin piyasalardaki döviz hareketliliğini kontrol etmek amacıyla yürütülen rezerv yönetimiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Batırel, son haftalarda yaşanan yaklaşık 21,2 milyar dolarlık gerilemenin yapısal bir bozulmadan ziyade kontrollü rezerv yönetimi, dış borç ödemeleri ve döviz piyasasındaki dönemsel arz-talep koşullarından kaynaklandığını değerlendiriyor.

Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum

Batırel, "Merkez Bankası toplam rezervleri, 2 Ekim 2026 ile biten haftada yaklaşık 4 milyar dolar (3,96 milyar dolar) azalarak 167,2 milyar dolara geriledi. Rezerv kayıplarının en önemli etkeni, döviz kurlarındaki (özellikle Dolar/TL) yukarı yönlü hareketliliği ve oynaklığı kontrol altında tutabilmek. Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan döviz satışı (arka kapı müdahaleleri) gerçekleştirerek likidite sağlaması, brüt döviz rezervlerini doğrudan aşağı çekiyor. Son haftalarda gerçek kişiler ve şirketlerin, kur hareketliliğinden korunmak amacıyla döviz ve hesaplarını artırma eğilimi (dolarizasyon) yeniden hız kazandı" dedi.

Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum

Bankalardaki döviz mevduatlarının artması ve piyasadaki döviz talebinin yükselmesinin, Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırdığından bahseden Batırel, "Diğer taraftan toplam rezervlerin önemli bir kısmı altın olarak tutuluyor. Küresel piyasalarda altın ons fiyatında yaşanan gerileme, altın rezervlerinin dolar karşılığının (değerlemesinin) gerilemesine neden olarak rezervlerin azalmasına yol açıyor. Yabancı yatırımcıların tahvil veya hisse senedi piyasalarından çıkış yaparak dövize dönmesi ve Merkez Bankası'nın bankalarla yaptığı swap (para takası) hacmindeki azalmalar, net ve brüt rezerv rakamlarının matematiksel olarak erimesinde önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum

Merkez Bankası'nın rezervlerinin kritik seviyeye inmediğini vurgulayan Batırel, "Ekonomide bu seviye kavramı genellikle net rezervlerin sıfırın veya eksinin altına inmesi ya da brüt rezervlerin ülkenin kısa vadeli dış borçlarını karşılayamayacak düzeye gerilemesiyle tanımlanır. 167 milyar doların üzerindeki toplam rezerv, 'nin kısa vadeli dış yükümlülükleri ve ithalat borçları karşısında finansal istikrarı koruyabilecek ciddi bir tampon oluşturmaya devam ediyor." dedi.

Rezervler 6 haftada 21,2 milyar dolar azaldı! Necmettin Batırel’den dikkat çeken yorum

Rezervlerdeki son 6 haftalık erime (yaklaşık 21,2 milyar dolar), kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış stratejileri, dış borç ödemeleri ve döviz piyasasındaki dönemsel arz-talep dengelenmelerinden kaynaklanıyor. Bu durum, yapısal bir çöküşten ziyade kontrollü bir rezerv yönetimi stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Dönem / SüreçErime MiktarıTemel NedenlerGenel Değerlendirme
Son 6 HaftaYaklaşık 21,2 milyar dolar
  • Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış stratejileri
  • Dış borç ödemeleri
  • Döviz piyasasındaki dönemsel arz-talep dengelenmeleri
Yapısal bir çöküşten ziyade kontrollü bir rezerv yönetimi stratejisi

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi
En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan çarpıcı tahmin
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#altın
#Türkiye
#merkez bankası
#dolar tl
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.