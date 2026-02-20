Robert Kiyosaki’den çarpıcı uyarı: Tarihin en büyük çöküşü kapıda

Finans dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Robert Kiyosaki, yine iddialı bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, küresel piyasalarda “tarihin en büyük borsa çöküşünün” yaklaşmakta olduğunu öne sürdü.

Kiyosaki’ye göre piyasalar şu anda kritik bir eşikte. Belirsizlik artıyor, yatırımcı psikolojisi geriliyor. Açıkçası onun tablosu pek iç açıcı değil. 2013 yılında dile getirdiği büyük çöküş senaryosunun artık kapıya dayandığını söylüyor.

PANİK DEĞİL, STRATEJİ VURGUSU

Ancak Kiyosaki’nin dikkat çektiği nokta sadece düşüş beklentisi değil. Ona göre asıl mesele, bu sürece nasıl hazırlanıldığı. Sert dalgalanmaların panik nedeni olmaması gerektiğini savunuyor. Hatta tam tersine, hazırlıklı olanlar için bunun büyük bir fırsat olabileceğini ifade ediyor.

Yazar, yaklaşan çöküşü “gerçek varlıkların fiyatlarının düşmesi” olarak tanımlıyor. Yani mesele sadece borsadaki değer kaybı değil; varlık fiyatlarında genel bir gerileme beklentisi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE KRİPTO VURGUSU

Kiyosaki, böyle bir tabloda özellikle altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara yönelmenin avantaj sağlayabileceğini dile getiriyor. Fiyatlar düştükçe bu varlıklardan alım yaptığını da açıkça paylaştı.

Özellikle Bitcoin için ayrı bir parantez açıyor. Sınırlı arzına dikkat çekerek uzun vadede olumlu bir performans beklediğini söylüyor. Ona göre arzı kısıtlı varlıklar, çalkantılı dönemlerde daha dirençli olabilir.