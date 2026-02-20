Menü Kapat
Rusya’da para çekme limiti gündemde

Rusya İçişleri Bakanlığı, artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle nakit çekim ve temassız para transferlerine sınırlama getirilmesini önerdi. Günlük 50 bin ruble limit ya da bekleme süresi seçenekleri tartışılıyor.

Rusya’da para çekme limiti gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:42

’da finansal işlemler için yeni bir dönem kapıda olabilir. İçişleri Bakanlığı, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı nakit para çekimi ve NFC ile yapılan para transferlerine sınırlama getirilmesini tavsiye etti.

Rusya’da para çekme limiti gündemde

Bakan Yardımcısı Andrey Hrapov, “Finansta Siber Güvenlik” forumunda yaptığı konuşmada, özellikle mağaza kasalarından gerçekleştirilen nakit çekimlerine ve temassız ödeme teknolojisi üzerinden yapılan transferlere dikkat çekti. Açıkçası tabloyu “riskli” olarak değerlendirdi.

YÖNTEMLER DEĞİŞTİ, SİSTEM ZORLANIYOR

Hrapov’a göre dolandırıcıların taktikleri artık farklı. Önceki dönemde “dropper” olarak bilinen aracı kişiler sıkça kullanılıyordu. Yani parayı bir başkası çekiyor, zincir o şekilde ilerliyordu.

Rusya’da para çekme limiti gündemde

Şimdi ise durum biraz değişmiş görünüyor. Mağdurlar parayı bizzat kendileri çekip kuryelere teslim ediyor ya da NFC teknolojisi aracılığıyla dolandırıcılara ait kartlara transfer yapıyor. Dolandırıcılık daha doğrudan, daha hızlı. Üstelik Rusya’da şu an nakit çekim işlemleri için herhangi bir üst limit ya da zorunlu bir “bekleme süresi” uygulaması yok. Hrapov da tam olarak bu noktaya işaret ediyor: Sistemin açık verdiğini söylüyor.

Rusya’da para çekme limiti gündemde

İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE

Masada iki farklı düzenleme seçeneği bulunuyor. Birincisi, mağaza kasalarından yapılan nakit çekimlerine belirli bir bekleme süresi getirilmesi. Yani para hemen çekilemeyecek, bir süre beklenecek. İkinci seçenek ise NFC yoluyla gerçekleştirilen para transferlerine günlük 50 bin ruble, yani yaklaşık 650 dolar sınırı konulması. Böylece tek seferde ya da kısa sürede yüksek tutarlı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Rusya’da para çekme limiti gündemde
