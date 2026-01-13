Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şamil Tayyar seyyanen zam ve ekonomide müjdeler için tarih verdi: 'Bolluk ve bereket olacak'

Türkiye'nin son 5 yıldır ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen gazeteci/yazar Şamil Tayyar ekonomik rahatlamanın asıl başlayacağı tarihi açıkladı. 2026 yılında asgari ücrete ikinci zam ve emeklilere seyyanen zam beklentisi sürerken ciddi artış için çalışmaların yapıldığını belirterek "bolluk ve bereket yılı" için işaret etti.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında "2026 yılında ekonomiyi neler bekliyor?" sorusu masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalara para akışının rahatlayacağına işaret ettiği konuşması da yorumlanarak ekonomik göstergeler ele alındı. Gazeteci Şamil Tayyar ve asgari ücretliler için gerçek rahatlamanın sağlanacağı tarihi söyledi.

Şamil Tayyar seyyanen zam ve ekonomide müjdeler için tarih verdi: 'Bolluk ve bereket olacak'

"ÖNEMLİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR"

Tayyar, "Türkiye bu ekonomik zorluklarla güçlüklerle 5 yıldır mücadele ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtı. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şamil Tayyar seyyanen zam ve ekonomide müjdeler için tarih verdi: 'Bolluk ve bereket olacak'

"2027 YILI BOLLUK VE BEREKET YILI OLACAK"

"Temmuz ayında ikinci kez asgari ücrete artış olmaz, seyyanen zam olmaz" diyen Tayyar 2027 yılını işaret etti: "Emekli ve kamu çalışanları için asıl düzenlemeler 2027 yılı içinde yapılacak. Düzenlemeler bu yıl sonu yapılacaktır. Emekliler gittiğimiz her yerde durdurup soruyor. oranı gibi klasik yöntemlerin ötesinde ciddi artışlar bekliyorum. Seyyanen zam da olacaktır. Asgari ücrette, emekli maaşında memur maaşında ciddi artışlar bekliyorum. 2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor. Kapsamlı reform paketleri Meclis'e gelecek. Bu yıl 2025'e göre belki biraz daha iyi olabilir ama sıkılaşma politikasının etkileri hissedilecek. 2027 yılında rahatlama hissedilir."

Şamil Tayyar seyyanen zam ve ekonomide müjdeler için tarih verdi: 'Bolluk ve bereket olacak'

"BAHARDAN İTİBAREN FARKLI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bakan Şimşek'in açıklamalarını yorumlayarak bu yıl iş insanlarının finansmana ulaşmasının kolaylaşacağına işaret etti. Enflasyonun düşmesiyle paraya erişimin rahatlayacağını belirterek "2026 baharından itibaren çok daha farklı bir döneme gireceğimizi söyleyebilirim." dedi.

