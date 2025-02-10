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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Sanayi üretiminde çifte rekor: Son 21 ayın zirvesine çıktı! TÜİK'ten ekonomiye güçlü mesaj

Sanayi üretiminde rekor artış yaşandı. Hem aylık hem de yıllık veriler şaşırttı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Aralık ayında aylık bazda son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda da son 10 ayın en güçlü artışını kaydetti. Gelen verilere göre sanayinin motoru hızlandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:43

 

Sanayi üretimi hız kesmiyor. Aylık ve yıllık verilerde büyük artış yaşandı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda son 21 ayın zirvesine çıkarken, yıllık bazda son 10 ayın en güçlü artışını kaydetti. İşte son 10 ayın en güçlü artışı.

SANAYİ ÜRETİMİ ZİRVEYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi tırmanışta. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5 artış kaydederek son 21 ayın zirvesine çıktı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 7 artış kaydetti. Yıllık bazdaki artış ise son 10 ayın en güçlü artışı olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM ENDEKSİ EKONOMİ ADINA GÜÇLÜ SİNYAL VERDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde;

 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı,  imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde;

2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Aralık 2024'e ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.

Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü."

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