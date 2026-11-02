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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisinde son bir yılda katma değerin 259 milyar dolara çıktığını, yıllık ihracatın ise 283,7 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracat payının yüzde 44,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bakan Kacır; Togg T6X modelinin 2027'de üretime başlayacağını, ayrıca yerli hidrojen motoru ve BOTAŞ için geliştirilen denetim robotunun devreye alındığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , imalat sanayisindeki büyüme verilerini, kırılan ihracat rekorunu ve savunma ile ulaşım teknolojilerindeki yeni yerli projeleri kamuoyuyla paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisindeki büyüme verilerini, ihracat rekorunu ve yerli teknoloji projelerini paylaştı.
İmalat sanayi katma değeri son bir yılda %9,7 artışla 259 milyar dolara ulaştı.
Yıllık ihracat 283,7 milyar dolarla rekor kırdı.
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı %44,2'ye çıktı.
Özel sektör Ar-Ge harcamaları 45 kat artarak 16,1 milyar dolara ulaştı.
Togg'un T6X modelinin 2027 yılında üretime başlaması hedefleniyor.
Yerli motorla donatılan TÜRASAŞ DE10000 lokomotifinin ilk ihracatı gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

İmalat sanayi katma değerinin son bir yılda yüzde 9,7 artışla 259 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Kacır; yıllık ihracatın 283,7 milyar dolarla rekor kırdığını, ’un yeni modeli T6X’in ise 2027 yılında üretime başlayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi

İMALAT SANAYİSİ VE İHRACATTA REKOR SEVİYELER

Sanayi ve teknoloji alanındaki büyüme ve ihracat verilerine ilişkin öne çıkan göstergeler:

  • İmalat Sanayi Katma Değeri: Son bir yılda %9,7 artarak 259 milyar dolara yükseldi.
  • Yıllık İhracat: 283,7 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.
  • Yüksek Teknoloji Payı: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı %44,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AR-GE HARCAMALARINDA 45 KATLIK ARTIŞ

Milli gelir içerisindeki Ar-Ge payı ve özel sektör yatırımlarına ilişkin veriler:

  • Milli Gelir Payı: Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı binde 5 seviyesinden %1,55'e çıkarıldı.
  • Özel Sektör Ar-Ge Yatırımı: Özel sektörün Ar-Ge harcamaları 45 kat artarak 16,1 milyar dolara ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi

TOGG T6X İÇİN 2027 TAKVİMİ NETLEŞTİ

Yerli otomobil Togg'un yeni modeli ve hedef kitlesine dair açıklama:

  • Yeni Model Üretimi: Togg’un T6X modelinin 2027 yılında üretime başlaması hedefleniyor.
  • Pazar Hedefi: Yeni modelin banttan inmesiyle Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişletilmesi amaçlanıyor.

YERLİ HİDROJEN MOTORU VE DEMİRYOLU TEKNOLOJİLERİ

Ulaşım, demiryolu ve yerli motor üretiminde atılan stratejik adımlar:

  • İlk Lokomotif İhracatı: TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen 1.200 beygir gücündeki yerli motorla donatılan TÜRASAŞ DE10000 lokomotifinin ilk ihracatı gerçekleştirildi.
  • 800 BG Yerli Hidrojen Motoru: Sıfır emisyonlu milli lokomotiflerde kullanılacak 800 beygir gücündeki yerli hidrojen motoru üretildi.
  • Sinyalizasyon Ağı: Yerli sinyalizasyon sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı demiryolu ağı 1.000 kilometrenin üzerine çıkarıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İmalat sanayi katma değeri 259 milyar dolara yükseldi

BOTAŞ HATLARINA YERLİ DENETİM ROBOTU

Enerji altyapı güvenliği için geliştirilen yeni teknolojik hamle:

  • Doğal Gaz Hat Güvenliği: BOTAŞ doğal gaz boru hatlarının güvenlik denetimlerini ve kontrollerini gerçekleştirecek yerli denetim robotu geliştirilerek hizmete alındı.

 

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#TOGG
#botaş
#mehmet fatih kacır
#T6x
#Tübİtak Rute
#Ekonomi
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