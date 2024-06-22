Seçimlerden bu yana baskı altında olan dolar 33 lirayı zorluyor! 22 Haziran Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum...
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:26
Döviz kurları her gün yakından takip ediliyor. 22 Haziran 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer döviz kurlarında güncel rakamlar belli oldu. Dolar, 33 lirayı zorluyor.
3 aydır sabit kalan dolar kuru bu hafta hareketlenmeye başladı.
32,86 TL’ye kadar çıkan dolar Merkez Bankasının müdahalesi sonrası geri çekildi.
22 Haziran 2024 tarihinde an itibariyle dolar kuru 32,83 TL seviyesinde yer alıyor.
DOLAR YÜKSELECEK Mİ?
3 aydır sabit kalan dolar kuru yükseliş adımlarını attı.
32,86 TL’ye kadar çıkan dolar geri çekilse de önümüzdeki hafta 33 lirayı görmesi bekleniyor.
Analistler sert yükselişler için Temmuz ayını işaret ediyor.
Yıl sonu 40 lira hedefi ise güncelliğini koruyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
Bu hafta ABD doları yüzde 0,45 değer kazanarak 32,83 liraya çıkartı.
EURO KAÇ OLDU?
Euro yüzde 0,60 artışla 35,11 liraya yükseldi.
22 HAZİRAN KAPALIÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ KURU
Kaynak: tgrthaber.com