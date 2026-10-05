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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:08

Sermaye piyasasında yeni dönem: Manipülasyona karşı 'otomatik' fren

Fon piyasalarında yaşanan krizlerin ardından Sermaye Piyasası Kanunu’nda devrim niteliğinde değişiklikler için düğmeye basıldı. Hazırlanan 30 maddelik yeni taslakla birlikte yatırımcıyı korumak için "Erken Uyarı ve Otomatik Aksiyon Sistemi" kuruluyor. Artık insan inisiyatifi daraltılacak; olağandışı hareketlerde sistem otomatik devreye girecek, cezalara 'ekonomik büyüklük' ayarı gelecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Sermaye piyasasında yeni dönem: Manipülasyona karşı 'otomatik' fren
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:08

Sermaye piyasalarında güveni sarsan fon krizlerinin ardından düzenleyici kurumlar ekstra sıkı denetim mimarisi için harekete geçti. () ve ekonomi yönetiminin olgunlaştırdığı yaklaşık 30 maddelik kanun teklifi taslağı, onayının ardından gündemine gelecek.

Yeni düzenleme temel olarak üç ana sütun üzerine inşa ediliyor: Yatırımcıya tam koruma, SPK’nın anında erken müdahalesi ve caydırıcı/ağır yaptırımlar.

Sermaye piyasasında yeni dönem: Manipülasyona karşı 'otomatik' fren

İNSAN İNİSİYATİFİ BİTİYOR: OTOMATİK AKSİYON SİSTEMİ GELİYOR

Yeni sistemle birlikte borsada ve fon piyasasında "insan faktörü" ve takdir yetkisi asgariye indiriliyor. Kurulacak "Erken Uyarı ve Otomatik Aksiyon Sistemi" ile riskli işlemler anında radara takılacak ve sistem re'sen tedbir alacak.

Sistemi otomatik olarak tetikleyecek kritik eşikler ise şunlar olacak:

  • Fon büyüklüğünün temel finansal verilerle açıklanamayacak şekilde aniden artması,
  • Fonun nakit veya kolay paraya çevrilebilir varlık oranının hızla düşmesi,
  • Bir fonun ya da aynı gruba ait fonların, sığ bir hisseden izaha muhtaç şekilde yoğun pay toplaması,
  • Olağandışı fon getirileri, ilişkili taraf işlemleri ve anormal yatırımcı çıkışları.

SPK’NIN MÜDAHALE YETKİSİ GENİŞLİYOR

Mevcut kanunda sadece hukuka aykırılık tespit edildiğinde devreye giren müdahale mekanizması esnetiliyor. Artık "yatırımcı haklarının tehlikeye girmesi" veya "piyasa sağlığının risk altına girmesi" algılandığı an SPK erken müdahale edebilecek.

SPK; açığa satış sınırlaması, işlem yasağı, veri dağıtımının kısıtlanması ve portföylerin dondurulması gibi tedbirleri hangi koşulda ve ne zaman uygulayacağını şeffaf kurallara bağlayacak.

Sermaye piyasasında yeni dönem: Manipülasyona karşı 'otomatik' fren

CEZALARA 'EKONOMİK BÜYÜKLÜK' VE HAPİS AYARI

Hata yapan veya piyasayı bozan faillere uygulanan yaptırımlar katlanacak. Maktu idari para cezalarının ötesine geçilerek, verilen cezanın ihlalde bulunan kurum veya kişinin ekonomik büyüklüğüyle orantılı olması formülü uygulanacak.

Piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyonda 5 yıla kadar olan hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının yükseltilmesi ve fon piyasasına özgü manipülatif hareketlerin doğrudan ağır suç kapsamına alınması hedefleniyor.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA YATIRIMCIYA "ARA ÖDEME" GÜVENCESİ

Düzenlemenin en kritik başlıklarından birini ise mağdur yatırımcının parasını kurtarma süreci oluşturuyor. Tasfiye sürecine giren fonlarda yatırımcıların yıllarca beklemesinin önüne geçilmesi için "ara ödeme" ve "kısmi ödeme" usulüne yasal zemin hazırlanıyor.

Fon varlığı ile şirket varlığının tam izolasyonu sağlanacak, fon yöneticisinin tüm yatırım kararları kayıt altına alınarak şeffaflık maksimum seviyeye çıkarılacak. Ayrıca kripto varlık piyasasındaki denetim boşlukları da SPK’nın yetki alanına net ifadelerle dahil edilecek.

 

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#Cumhurbaşkanlığı
#TBMM
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Fon Krizi
#Ekonomi
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