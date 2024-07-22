SGK uzmanı açıkladı! İşte yüksek emekli maaşı almanın yöntemi

22 Temmuz 2024 13:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:01

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Yüksek maaşa sahip olmak her emeklinin hayali. Emekli aylığını yükseltme konusunda dikkate alınması gereken önemli detaylar bulunuyor. SGK uzmanı Murat Bal, emekli olacaklar için kritik önem taşıyan o detayı açıkladı. Yüksek maaş almanın püf noktası haberimizde.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli aylığı, yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalılara bağlanan maaşı ifade eder.

Çalışan vatandaşlar emeklilik döneminde hak ettikleri yüksek maaşı almak istiyor.

Şu an da en düşük aylık 12 bin 500 TL iken bu rakam sigorta prim ödeme süresine göre farklılık gösteriyor.

Emekli maaşı hesaplamada dikkate alınan parametreler vardır. Yüksek emekli maaşı için dikkat edilmesi gereken hususları SGK uzmanı Murat Bal, şöyle açıkladı.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMANIN FORMÜLÜ

Kamusonhaber.com.tr'deki bilgilere göre; Bal, "Emeklilik planlaması olan kişilerin 2024 yılı ile alakalı planlarını bir defa daha revize etmesi gerekiyor. Çünkü 30 Aralık’ta verdiğini dilekçe ile 20 bin TL maaşınız bağlanıyor, ancak siz bunu 2 Ocak’ta verirseniz 14 bin TL bağlanıyor. Yüzde 30 üzerinde bir fark oluşabiliyor. Bu farkın ana sebebi ise hesaplama sisteminde dolayıdır" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

İlk olarak SGK’ya yüksek prim yatırılmalıdır.

Yüksek maaş alıp da SGK’ya düşük prim gösterilenler bunun bedelini emekli olduklarında aldıkları maaşın düşüklüğü ile öder.

EMEKLİ OLURKEN SSK MI BAĞKUR MU?

BağKurdan değil SSK’dan emekli olmak da avantaj sağlar. Bağ-Kurdan emekli olunacaksa da prime esas kazancın yüksek gösterilmesi, hatta imkan varsa tavandan gösterilmesi emekli maaşını ciddi oranda yükseltir.

Mümkün olduğunca erken bir yaşta iş hayatına atılmak ve sigorta primlerini düzenli bir şekilde ödemek önemlidir. Prim gün sayısını artırmak emekli aylığının yükselmesine yardımcı olur.

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak düzenli yatırımlar, emeklilik döneminde ek gelir sağlar ve emekli aylığının artmasına katkıda bulunur.