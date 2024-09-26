Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi ile milyonların borcu silinecek! Kara listeden çıkış şansı: Ekim ayında Meclis'e geliyor

26 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:57

Milyonların gözü yeni çıkacak olan sicil affına çevrildi. Kara listedeki birçok vatandaş 2024 sicil affı çıkacak mı, sorusuna cevap arıyor. eni gelecek af düzenlemesiyle birlikte birikmiş borçların silinmesi mümkün olacak. Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi Ekim ayında Meclisin açılmasıyla görüşülecek. Peki, torba yasada sicil affı var mı?

Borcu olan ve kara listede bulunan vatandaşlara müjde geldi. Borçların silinmesi ve kredi sicil affı TBMM​ tarafından görüşülecek. Yasa onaylanırsa milyonlarca kişinin borcu silinecek. Sicil affı ve borç​ kapatma kredisiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ancak meclis şu anda tatilde. Gözler Ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. Yeni gelecek sicil affı düzenlemesiyle borçlu vatandaşlar derin nefes alacak.

SİCİL AFFI 2024 ÇIKACAK MI?

Sicil affı meclis gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca vatandaşın ekonomik yükü hafifleyecek. Torba yasa içinde bulunan bu düzenleme, borçların affedilmesini ve yeni bir borç kapatma kredisi fırsatı sunuyor. TBMM'nin onayıyla yürürlüğe girecek olan sicil affı sayesinde vatandaşlar borç yükünden kurtulacak.

100 BİN TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Devlet destekli borç kapatma kredisi ile herkes kara listeden çıkacak. 100 bin TL borç kapatma kredisi imkanı da torba yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor. Borç yükü altında ezilen vatandaşların gözü bu kapsamda Ekim ayına çevrildi.

Bu kredi sayesinde vatandaşlar, mevcut borçlarını kamu bankalarına taşıyabilecek uygun faiz oranlarıyla borcunu ödeyebilecek. Borçlarını ödemekte zorlanan bireyler için hazırlanan borç kapatma kredisi paketi, finansal sıkıntıları hafifletecek.

KAMU BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKANI

Torba yasada ayrıca kamu borçlarının yeniden yapılandırılması için de yeni bir paket gündemde. Vergi borçları, SGK primleri, genel sağlık sigortası prim borçları ve trafik cezaları gibi kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması planlanıyor.

SİCİL AFFI EKİM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Sicil affı ve borç kapatma kredisiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ancak meclis şu anda tatilde. Ekim ayında TBMM torba yasa kapsamında bu konular ele alınacak. Kanun teklifi onaylanırsa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.