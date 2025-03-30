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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Sıfır arabalara UTTS'ye dahil olma şartı ortadan kalktı

Sıfır araçlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) kapsamından çıkarıldı. 1 Temmuz'dan itibaren satılacak sıfır taşıtlara UTTS'ye dahil olma zorunluluğu kaldırıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 17:30

Sıfır araçlar UTTS kapsamından çıktı. Bu düzenlemeye göre, sıfır arabalara UTTS'ye dahil olma şartı ortadan kalktı ve taşıt tanıma birimi (TTB) takılmasına gerek kalmayacak. İşletmeye dahil veya kiralanan taşıtlarda ise UTTS zorunluluğu 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. İlgili taşıtlara 30 Nisan’a kadar TTB takılması gerekecek.

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SIFIR TAŞITLAR UTTS KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır araçların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) dahil edilmesi uygulamasını kaldırdı. Vergi mükellefi olmayanların sıfır taşıtları artık UTTS kapsamında olmayacak.

Benzin veya motorin dışındaki yakıt türleri için taşıt tanıma birimi (TTB) takılma süresi 31 Aralık’a uzatıldı. Bu taşıtlara yönelik UTTS uygulaması 1 Ocak 2026’da başlayacak.

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