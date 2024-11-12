Sıfır araç fiyatları arttı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi

12 Kasım 2024 15:22 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:44

Artan sıfır otomobil fiyatları ve kredilerdeki yüksek faiz oranları araç sahibi olma hayali kuranları ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Sıfır araçlarda sürekli yükselen fiyatlara karşılık vatandaşlar daha düşük fiyatlı ve bütçelerine uygun araçlar için ikinci el otomobilleri tercih ediyor. İkinci el araç fiyatlarının daha cazip olması satışlara olumlu yansırken araç sahibi olmak isteyenlere alternatifler sunuluyor.

Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Sıfır araçlar ile ikinci el otomobiller arasındaki fiyat farkının açılması, birçok vatandaşı ikinci el araçlara yönlendirdi. Sıfır otomobil fiyatlarının düzenli olarak artış göstermesi ve kredi faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi, araba hayali kuranların paraya erişimini zorlaştırdı. Bu durum da ikinci el araçlara olan talebi artırdı.

SIFIR ARAÇLARLA İKİNCİ EL ARAÇLAR ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Galericiler, bu hareketliliğin özellikle kredilerin daha cazip hale gelmesiyle birlikte daha da artabileceğini öngörüyor. Galerici Yavuz Çiftçi, piyasanın hareketlenmesinin temel nedeninin sıfır araçlarla ikinci el araçlar arasındaki fiyat makasından kaynaklandığını ifade etti. Çiftçi, "Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araç yerine ikinci ele yöneliyor. İkinci elde fiyatlar 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor ve çoğu kişi elindeki aracını takas ederek üzerine bir miktar para ekleyip yeni bir araç alabiliyor" dedi.

FAİZLERİN DÜŞMESİ İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINI HAREKETLENDİRECEK

Ayrıca Çiftçi, ikinci el araç fiyatlarının sabit kaldığını, bu nedenle alıcıların acele etmesine gerek olmadığını da söyledi. "Sıfır araçlarda zamlar düzenli bir şekilde devam ederken, ikinci el araçlarda yaklaşık bir yıldır fiyatlarda kayda değer bir artış görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Kredi faizlerinin düşmesinin ikinci el araç piyasasını daha da hareketlendirceğine vurgu yapan Çiftçi, devletin bu alanda profesyonellerin çalışmasını sağlayan düzenlemeler yapmasının da piyasa açısından olumlu etkileri olduğunu belirtti.