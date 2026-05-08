Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi

Artan maliyetler ve atıl kalan 6 milyar dolarlık makine kapasitesine karşı yeni bir hamle geldi. TGSD Başkanı Toygar Narbay, üzerinde çalıştıkları yeni modeli açıkladı. Narbay, hazır giyim sektöründe artan maliyet baskısı, üretim kaybı ve yurt dışına kayan yatırımlara karşı yeni bir üretim modeli üzerinde durulduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 08:25

Son dönemde sektöründe yaşanan mali zorluklar sektörü oldukça zorladı. Artan maliyetler ve atıl kalan 6 milyar dolarlık makine kapasitesine karşı yeni bir hamle geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, hazır giyim sektöründe artan maliyet baskısı, üretim kaybı ve yurt dışına kayan yatırımlara karşı yeni bir üretim modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), artan maliyetler ve atıl durumdaki makine kapasitesini değerlendirmek amacıyla Türkiye-Suriye sınırında yeni bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.
Bu projeyle orta vadede 250 bin kişilik istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Yaklaşık 6 milyar dolarlık atıl makine parkının bu modelle çalıştırılması amaçlanıyor.
Yaklaşık 444 kilometrelik sınır hattında, 30 kilometrelik derinlikte üretim odaklı yeni bir ekonomik alan oluşturulması öneriliyor.
Suriye tarafındaki yaklaşık 15 kilometrelik bölümün uzun süreli kiralanması ve Türk hükümeti tarafından yönetilmesi planlanıyor.
Benzer bir modelin Nahçıvan sınırında da uygulanabileceği değerlendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi

250 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM VE YILLIK 5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Narbay, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak üretim havzalarıyla sektörün yeniden büyüme ivmesi kazanabileceğini belirterek “Proje hayata geçerse orta vadede 250 bin kişilik ve yıllık 5 milyar dolarlık kapasitesini hedefliyoruz. Sektörde özellikle 2022 yılında yatırımlarla önemli bir makine kapasitesi oluştu. Ancak bugün bunun önemli kısmı atıl kaldı. Yaklaşık 6 milyar dolarlık makine parkı şu anda tam kapasite kullanılamıyor. Bu modelle hem elimizdeki kapasite çalışacak hem de sektör yeniden rekabet avantajı kazanacak” dedi.

Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi

"YENİ BİR EKONOMİK ALAN OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

TGSD’nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Narbay, hazır giyim sektörünün geleceğine ilişkin hazırladıkları yol haritasını Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına sunduklarını söyledi.

Hazır giyimde çok güçlü olan ‘Türkiye’ markasını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Narbay “Yaklaşık 444 kilometrelik sınır hattı ve 30 kilometrelik derinlik içerisinde üretim odaklı yeni bir ekonomik alan oluşturmayı hedefliyoruz. Önerimiz, Suriye tarafında yaklaşık 15 kilometrelik bölümün uzun süreli kiralanması. Bölge Türk hükûmeti tarafından yönetilecek, güvenlik Türk ordusunun kontrolünde olacak. Finansmanda Dünya Bankası kaynakları değerlendirilebilir. Bölgedeki göçmen nüfus da burada istihdam edilebilir” diye konuştu.

Sınır hattı üretim üssü olacak! 250 bin kişiye iş kapısı açılacak: 5 milyar dolar ihracat hamlesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının projeye olumlu yaklaştığını söyleyen Narbay, benzer bir modelin Nahçıvan sınırında da uygulanabileceğine yönelik öneri aldıklarını söyledi.

Narbay “Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik üretim iş birliği geliştirilebilir. Kardeş Azerbaycan ile Nahçıvan hattında da benzer bir üretim modeli kurulabilir. Bu sadece tekstil açısından değil, Türkiye’nin bölgesel üretim gücü açısından da stratejik bir adım olur” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda maliyet avantajı nedeniyle birçok yatırımın Mısır, Romanya ve Bosna Hersek’e yöneldiğini belirten Narbay, “Ancak bu süreç kalıcı olmadı. Mısır’da bunu yaşadık. Yönetim değişince yatırımcılarımız ceketini alıp geri geldi, fabrikalar orada kaldı. Aynı durum Romanya ve Bosna’da da görüldü. O yüzden üretimimizi kendi coğrafyamızda ve kontrol edebildiğimiz alanlarda büyütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları hızla yükseliyor! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk Crystal Palace'a yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye dahil 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Ekrem İmamoğlu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'e soru sorarken ağladı
ETİKETLER
#istihdam
#tekstil
#ihracat
#Üretim Modeli
#Ekonomik Alan
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.