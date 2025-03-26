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 | Kübra Çelepi

Son dakika: Çinli otomobil devi Chery ile mutabakat sağlandı! 1 milyar dolarlık fabrika geliyor

Çinli otomobil devi Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacak. Yıllık 200 bin araç kapasiteli tesis, Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde güçlü bir merkez olmasını sağlayacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:19

Çinli otomobil devi Chery ile mutabakata varıldı. Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacak.

CHERY’DEN SAMSUN’A DEV YATIRIM

Türkiye otomotiv sektöründe tarihi bir adım atılıyor. Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da 1 milyar dolarlık yatırımla yeni nesil araçlar üretecek bir üretim tesisi kuracak. Yıllık 200 bin araç kapasiteli bu dev tesis, Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde güçlü bir merkez olmasını sağlayacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery yetkililerine Türkiye’ye yaptıkları büyük yatırım için teşekkür belgesi takdim etti.

5 BİN KİŞİYE YENİ İŞ KAPISI

Samsun’daki tesis, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayarak bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkıda bulunacak. Aynı zamanda, yatırım elektrikli araç ve parçalarının üretimini kapsayarak Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yeşil dönüşümüne de hız kazandıracak.

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