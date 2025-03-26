Son dakika: Çinli otomobil devi Chery ile mutabakat sağlandı! 1 milyar dolarlık fabrika geliyor

Çinli otomobil devi Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacak. Yıllık 200 bin araç kapasiteli tesis, Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde güçlü bir merkez olmasını sağlayacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Çinli otomobil devi Chery ile mutabakata varıldı. Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacak.

CHERY’DEN SAMSUN’A DEV YATIRIM

Türkiye otomotiv sektöründe tarihi bir adım atılıyor. Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da 1 milyar dolarlık yatırımla yeni nesil araçlar üretecek bir üretim tesisi kuracak. Yıllık 200 bin araç kapasiteli bu dev tesis, Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde güçlü bir merkez olmasını sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery yetkililerine Türkiye’ye yaptıkları büyük yatırım için teşekkür belgesi takdim etti.

5 BİN KİŞİYE YENİ İŞ KAPISI

Samsun’daki tesis, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayarak bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkıda bulunacak. Aynı zamanda, yatırım elektrikli araç ve parçalarının üretimini kapsayarak Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yeşil dönüşümüne de hız kazandıracak.