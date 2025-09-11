Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Ekonomi
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Eylül ayı faiz kararını açıkladı. TCMB faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5e çekti. Piyasada ortalama beklenti 200 baz puanlık faiz indirimi olacağı yönündeydi. Böylece Merkez, faizi ortalama beklentinin biraz üzerinde düşürdü.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası(), Eylül ayı Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti. Banka, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5e çekti. Piyasalarda beklentiler 200-250 baz puana kadar indirim olmasıydı.

MART AYINDAN SONRA İKİNCİ İNDİRİM GELDİ

Mart ayında uzun bir aradan sonra ilk kez indirimi sinyali veren Merkez Bankası, temmuz ayında 300 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 43’e çekmişti. Bugünkü karar, temmuz sonrası ikinci faiz indirimi oldu.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YAVAŞLADI"

PPK "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Kurul yaptığı açıklamada "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." dedi.

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

LİKİDİTE YÖNETİMİ AKTİF OLARAK KULLANILACAK

Merkez Bankası tarafından "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." açıklamasına yer verildi.

TGRT Haber
