Su faturalarına yüzde 20 indirim! Belediye müjdeyi açıkladı

Düzce Belediyesi’nden emekli ve sabit gelirli yaşlılara nefes aldıracak destek geldi. Vatandaşlara su faturalarında yüzde 20 indirim geldi. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, kimlik fotokopisi ve ikamet belgeleriyle birlikte belediyeye başvuruda bulunarak yüzde 20 indirimli tarifeye geçebilecek.
Düzce’de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için harika bir haber var. Düzce Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara su faturalarında yüzde 20 indirim sağlayacak. Belediye Meclisi'nin 9 Ocak 2025 tarihli ve 37 numaralı kararıyla uygulamaya alınan yeni düzenleme kapsamında, yaşlı bireylere müjde geldi. Tüm kontroller sağlandıktan sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşlara fatura indirimi otomatik tanımlanacak.
Düzce Belediyesi’nden emekli ve sabit gelirli yaşlılara nefes aldıracak destek açıklandı. Düzce Belediyesi, sosyal yardım kapsamında su faturalarında yüzde 20 indirim uygulamasını başlattı.
Bu indirimden faydalanmak isteyenlerin:
Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesiyle belediyeye başvuran vatandaşlar, şartları sağladığı takdirde otomatik olarak indirimli tarifeye geçecek.