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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Su faturalarına yüzde 20 indirim! Belediye müjdeyi açıkladı

Düzce Belediyesi’nden emekli ve sabit gelirli yaşlılara nefes aldıracak destek geldi. Vatandaşlara su faturalarında yüzde 20 indirim geldi. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, kimlik fotokopisi ve ikamet belgeleriyle birlikte belediyeye başvuruda bulunarak yüzde 20 indirimli tarifeye geçebilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:08

Düzce’de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için harika bir haber var. Düzce Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara su faturalarında yüzde 20 indirim sağlayacak. Belediye Meclisi'nin 9 Ocak 2025 tarihli ve 37 numaralı kararıyla uygulamaya alınan yeni düzenleme kapsamında, yaşlı bireylere müjde geldi. Tüm kontroller sağlandıktan sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşlara fatura indirimi otomatik tanımlanacak.

Su faturalarına yüzde 20 indirim! Belediye müjdeyi açıkladı

65 YAŞ ÜSTÜNE SU FATURALARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

Düzce Belediyesi’nden emekli ve sabit gelirli yaşlılara nefes aldıracak destek açıklandı. Düzce Belediyesi, sosyal yardım kapsamında su faturalarında yüzde 20 indirim uygulamasını başlattı.

Su faturalarına yüzde 20 indirim! Belediye müjdeyi açıkladı

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu indirimden faydalanmak isteyenlerin:

  • Üzerine kayıtlı yalnızca bir su aboneliği olması,
  • Aboneliğin kendi adına olması,
  • Düzce’de ikamet ettiğini belgeyle kanıtlaması gerekiyor.
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FATURAYA İNDİRİM BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesiyle belediyeye başvuran vatandaşlar, şartları sağladığı takdirde otomatik olarak indirimli tarifeye geçecek.

Su faturalarına yüzde 20 indirim! Belediye müjdeyi açıkladı
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