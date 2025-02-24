Şubat ayında kapasite kullanımı yüzde 74,5 oldu

İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı şubatta geçen aya göre 01 puan azalarak yüzde 745 seviyesine indi.
Kapasite kullanımı şubatta geriledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevaplar verileri gözler önüne serdi.
TCMB verilerine göre kapasite kullanım oranı şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesine indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.