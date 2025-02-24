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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Şubat ayında kapasite kullanımı yüzde 74,5 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı şubatta geçen aya göre 01 puan azalarak yüzde 745 seviyesine indi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 14:27

Kapasite kullanımı şubatta geriledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevaplar verileri gözler önüne serdi.

İMALAT SANAYİSİNDE KAPASİTE KULLANIMI ŞUBAT'TA AZALDI

TCMB verilerine göre kapasite kullanım oranı şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesine indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sanayi kapasite kullanım oranı nedir?
Bir üretim biriminin veya imalat sanayi kuruşunun belirli bir dönemde fiilen gerçek- leştirdiği üretim miktarının, fiziki olarak üretebileceği en yüksek miktara oranı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı olarak tanımlanır.
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#Ekonomi
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