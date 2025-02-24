Şubat ayında kapasite kullanımı yüzde 74,5 oldu

Sanayi kapasite kullanım oranı nedir?

Bir üretim biriminin veya imalat sanayi kuruşunun belirli bir dönemde fiilen gerçek- leştirdiği üretim miktarının, fiziki olarak üretebileceği en yüksek miktara oranı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı olarak tanımlanır.