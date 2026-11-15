Sümer Holding'e ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'deki 7 taşınmaz satılıyor

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İstanbul
Sümer Holding'e ait üç ildeki taşınmazlar, satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satışla ilgili bilgilere göre holdinge ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'de bulunan 7 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale için son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.