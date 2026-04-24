Tarlada 35 liraya satılan çileğin market fiyatı şaşırtıyor: Üreticilerin tek isteği var

Antalya Serik'te çilek üreticileri 35 liradan sattıkları ürünlerin markette 150 liraya satılmasına tepki gösteriyor. Çiftçiler, fiyatlandırmanın adil olması için bölgede bir çilek halinin olmasını talep ediyor.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 23:56
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 23:56

Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Serik'te güncel verilere göre yaklaşık 4 bin 410 dekar alanda yıllık 15 bin ton civarında çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 bin 410 dekar alanda yıllık 15 bin ton çilek üretimi yapılırken, üreticiler altyapı eksikliği ve ürünlerini değerinde satamamaktan şikayetçi.
Serik'te yaklaşık 4 bin 410 dekar alanda yıllık 15 bin ton civarında çilek üretimi yapılıyor.
İlçe, Antalya genelindeki çilek üretiminin yaklaşık %27 ila %44'ünü karşılıyor.
Çilek üretimi eylül-ekim aylarında dikimle başlayıp aralık ortasından haziran başına kadar devam ediyor.
Bir dönümden ortalama 5-6 ton ürün alınabiliyor.
Üreticiler, 35-50 TL'den sattıkları ürünün marketlerde 120-150 TL'ye satılmasına tepki gösteriyor.
Üreticiler, Kadriye bölgesine bir çilek hali kurulmasını talep ediyor.
İlçe, Antalya genelindeki çilek üretiminin yaklaşık yüzde 27 ila yüzde 44'ünü tek başına karşılayarak bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Serik'te çilek üretimi, eylül-ekim aylarında yapılan dikimle başlıyor. Hasat ise aralık ortasında turfanda olarak başlayıp haziran ayı başlarına kadar devam ediyor.

"BİR DÖNÜMDEN 5-6 TONLUK ÜRÜN ALINIYOR"

Kadriye Mahallesi'nde üretim yapan ve Diyarbakır'dan gelerek bölgeye yerleşen bir çiftçi Tayfun Yüksel, üretimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
Bölgedeki üretim kapasitesine de değinen Yüksel, Kadriye, Kocayatak ve Abdurrahmanlar ve yakın mahallelerde yaklaşık 5 bin dekara yakın alanda çilek üretimi yapıldığını, bir dönümden ise ortalama 5-6 ton ürün alındığını söyledi.

"35-50 TL'DEN SATTIĞIMIZ ÜRÜN MARKETTE 150 TL"

Altyapı eksikliğinin fiyatlarda büyük dalgalanmalara yol açtığını vurgulayan Yüksel, "Halimiz olmadığı ve serbest piyasa olduğu için ürünümüzü değerinde satamıyoruz. 35-50 TL bandında çilek satıyoruz. Marketlere gidip baktığımızda 120-150 TL bandında çilek satılıyor. Bu konuda çok üzülüyoruz" dedi.

"ÇİLEK HALİ KURULMASI GEREKİYOR"

Üreticiler, çözüm olarak Kadriye bölgesine bir çilek hali kurulmasını talep ediyor. Konuyla ilgili konuşan Yüksel, "Bazı ilçelerde sadece çilek hali bulunuyor. Bizim de en büyük isteğimiz Kadriye'ye bir hal kurulması. Böylece ürünümüz belli bir fiyat üzerinden satılır. Hal olursa kooperatif kurulur, kantar kurulur, vergi alınır. Tüccar da buraya gelir, başka yerlere gitmez. Bu da hem üreticiye hem bölge ekonomisine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

