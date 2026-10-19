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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:19

TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistiklerini açıkladı. Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, ağustos ayında bir önceki aya göre 25 milyon dolar artış göstererek 176,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kalan vadesi 1 yıl veya daha az olan borç stoku ise 243,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:19

() ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku sınırlı bir artışla 176,6 milyar oldu.

HABERİN ÖZETİ

TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini paylaştı.
Kısa vadeli dış borç stoku sınırlı bir artışla 176,6 milyar ABD doları oldu.
Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 243,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi.
Bankacılık sektörü kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %1,6 azalışla 76,3 milyar dolara geriledi.
Diğer sektörler kaynaklı borç stoku %0,1 artışla 74,6 milyar dolar oldu.
Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımında ABD Doları %34,0, Euro %27,1, Türk Lirası %25,6 ve Diğer Para Birimleri %13,3 paya sahip oldu.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 243,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

BANKALARIN BORCU DÜŞTÜ, DİĞER SEKTÖRLERDE ARTIŞ VAR

  • Bankacılık Sektörü: Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %1,6 azalışla 76,3 milyar dolar seviyesine geriledi.
    • Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri %3,0 düşüşle 9,2 milyar dolar oldu.
    • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı %0,1 azalarak 19,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
    • Banka hariç mevduatlar %1,7 artarak 22,0 milyar dolara yükselirken, Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri %4,8 azalarak 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • Diğer Sektörler: Diğer sektör kaynaklı borç stoku, bir önceki aya göre %0,1 artışla 74,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
    • Dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri %0,8 azalışla 64,5 milyar dolar oldu.
    • Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise %6,6 artarak 10,0 milyar dolara çıktı.
TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu

DIŞ BORCUN DÖVİZ DAĞILIMI

Ağustos itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz cinsinden dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • ABD Doları: %34,0
  • Euro: %27,1
  • Türk Lirası: %25,6
  • Diğer Para Birimleri: %13,3

Kalan vadeye göre borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 67,0 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 75,1 milyar dolara geriledi.

 

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#abd doları
#Dış Borç
#Euro
#Ekonomi
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