Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku sınırlı bir artışla 176,6 milyar ABD doları oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TCMB açıkladı! Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu belli oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini paylaştı. Kısa vadeli dış borç stoku sınırlı bir artışla 176,6 milyar ABD doları oldu. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 243,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Bankacılık sektörü kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %1,6 azalışla 76,3 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler kaynaklı borç stoku %0,1 artışla 74,6 milyar dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımında ABD Doları %34,0, Euro %27,1, Türk Lirası %25,6 ve Diğer Para Birimleri %13,3 paya sahip oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 243,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

BANKALARIN BORCU DÜŞTÜ, DİĞER SEKTÖRLERDE ARTIŞ VAR

Bankacılık Sektörü: Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %1,6 azalışla 76,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri %3,0 düşüşle 9,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı %0,1 azalarak 19,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç mevduatlar %1,7 artarak 22,0 milyar dolara yükselirken, Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri %4,8 azalarak 25,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre seviyesine geriledi. Diğer Sektörler: Diğer sektör kaynaklı borç stoku, bir önceki aya göre %0,1 artışla 74,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri %0,8 azalışla 64,5 milyar dolar oldu. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise %6,6 artarak 10,0 milyar dolara çıktı.

Diğer sektör kaynaklı borç stoku, bir önceki aya göre düzeyinde gerçekleşti.

DIŞ BORCUN DÖVİZ DAĞILIMI

Ağustos itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz cinsinden dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

ABD Doları: %34,0

%34,0 Euro: %27,1

%27,1 Türk Lirası: %25,6

%25,6 Diğer Para Birimleri: %13,3

Kalan vadeye göre borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 67,0 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 75,1 milyar dolara geriledi.