Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 549,2 milyar dolara yükselirken, borcun yüzde 48,9'unun dolardan oluştuğu kaydedildi.

KISA VE UZUN VADELİ BORÇTA SON DURUM

TCMB verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde brüt dış borç stokundaki değişim vadeler bazında şöyle şekillendi:

Toplam Brüt Dış Borç: Yüzde 1,4 artışla 549,2 milyar dolar

Uzun Vadeli Dış Borç: Yüzde 1,4 artışla 376,1 milyar dolar

Kısa Vadeli Dış Borç: Yüzde 1,5 artışla 173,1 milyar dolar

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU BORÇLARI NE KADAR?

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyrekle kıyaslandığında dış borç dağılımında şu rakamlar öne çıktı:

Özel Sektör: Yüzde 1,7 artışla 322,2 milyar dolar

Kamu Sektörü: Yüzde 1,2 artışla 203,8 milyar dolar

TCMB Dış Yükümlülükleri: Yüzde 0,5 artışla 23,2 milyar dolar

BORCUN PARA BİRİMİ VE ENSTRÜMAN DAĞILIMI

Dış borç stokunun enstrüman kırılımında en yüksek payı yüzde 46,5 ile krediler aldı. Kredileri yüzde 19,7 ile borç senetleri ve yüzde 16,8 ile efektif ve mevduat kalemleri takip etti.

Para birimi dağılımında ise tablo şöyle oluştu:

ABD Doları: %48,9

Avro: %29,1

Türk Lirası: %12,2

Diğer Para Birimleri: %9,8

Öte yandan kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadelerde yoğunlaştığı bildirildi.