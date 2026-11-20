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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 549,2 milyar dolara yükselirken, borcun yüzde 48,9'unun dolardan oluştuğu kaydedildi.
TCMB verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde brüt dış borç stokundaki değişim vadeler bazında şöyle şekillendi:
Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyrekle kıyaslandığında dış borç dağılımında şu rakamlar öne çıktı:
Dış borç stokunun enstrüman kırılımında en yüksek payı yüzde 46,5 ile krediler aldı. Kredileri yüzde 19,7 ile borç senetleri ve yüzde 16,8 ile efektif ve mevduat kalemleri takip etti.
Para birimi dağılımında ise tablo şöyle oluştu:
Öte yandan kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadelerde yoğunlaştığı bildirildi.