THY ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar şaşırttı
Türk Hava Yolları (THY) yeni bir ucuz bilet kampanyasına imza attı. 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan kampanyada bilet fiyatlarını görenler şaşırdı.
Türk Hava Yolları (THY) gezginlerin dikkatini çeken bir kampanyaya daha imza attı. Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya başlatan THY, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde satın alan yolcular, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanı bulacak.
THY UCUZ BİLET KAMPANSININ DETAYLARI
İşte THY ucuz bilet kampanyasında ExtraFly paketi fiyatları ve detayları:
- İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly paketi ise 1.299 TL olarak belirlendi.
- Bu hatlar dışındaki tüm yurt içi uçuşlarda ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL’den sunuluyor.
- Toplamda 78.500 koltuk bu kampanya kapsamında yolculara sunuldu.
Ucuza uçak bileti satın almak için en ideal zaman seyahatten yaklaşık 1 ila 3 ay öncesidir. Yurt dışı uçuşları için ise bu süre 6 ila 8 ay öncesine kadar uzayabilir. Çünkü çoğu havayolu şirketi, uçuş tarihi yaklaştıkça koltuk sayısı düştüğü için bilet fiyatlarını artırma eğilimindedir