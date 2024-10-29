THY ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar şaşırttı

Ucuza uçak bileti satın almak için en ideal zaman seyahatten yaklaşık 1 ila 3 ay öncesidir. Yurt dışı uçuşları için ise bu süre 6 ila 8 ay öncesine kadar uzayabilir. Çünkü çoğu havayolu şirketi, uçuş tarihi yaklaştıkça koltuk sayısı düştüğü için bilet fiyatlarını artırma eğilimindedir