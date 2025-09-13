Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TMSF iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:24

'nin "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SATIŞA SUNULAN ŞİRKETLER

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

TMSF iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT ŞARTI

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

TEKLİF VE İHALE TARİHİ

İhaleye katılabilmek için 20 milyon 910 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak.

, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

