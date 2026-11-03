Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

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İstanbul
Türkiye’nin küresel mobilite teknolojileri markası Togg, toplam otomobil pazarının yüzde 16,9 daraldığı 2026 yılının ilk on ayında satışlarını yüzde 60,8 oranında artırarak 44 bin 187 adede ulaştı. Ekim ayında 6 bin 761 adetlik satışla yılın en yüksek aylık performansını gerçekleştiren marka, elektrikli otomobil pazarında yüzde 47 pay alarak liderliğini sürdürdü.
Togg’un ilk akıllı cihazı T10X, ağustos, eylül ve ekim aylarında Türkiye genelinde tüm modeller arasında en çok satılan otomobil olma unvanını korudu. Markanın ekim ayı ve on aylık performans detayları şu şekilde sıralandı:
Togg, ekim ayında elde ettiği 6 bin 761 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarından yüzde 47 pay alarak yılın en yüksek oranına ulaştı. Haziranda yüzde 30,2 olan bu pazar payı dört ay üst üste artış gösterdi. Ocak-Ekim döneminde ise toplam 44 bin 187 adet satış ve yüzde 32,7 pazar payı ile elektrikli otomobil pazarındaki liderlik tescillendi.