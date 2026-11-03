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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:24

Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

Togg’un ilk akıllı cihazı T10X, ağustos, eylül ve ekim aylarında Türkiye’de tüm modeller arasında en çok satılan otomobil oldu. Toplam otomobil pazarının yüzde 16,9 daraldığı 2026 yılının ilk on ayında satışlarını yüzde 60,8 artırarak 44 bin 187 adede ulaştıran marka, ekim ayında yüzde 10,4 pazar payıyla Türkiye’de en çok otomobil satan üçüncü marka oldu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:24

’nin küresel mobilite teknolojileri markası , toplam pazarının yüzde 16,9 daraldığı 2026 yılının ilk on ayında satışlarını yüzde 60,8 oranında artırarak 44 bin 187 adede ulaştı. Ekim ayında 6 bin 761 adetlik satışla yılın en yüksek aylık performansını gerçekleştiren marka, elektrikli otomobil pazarında yüzde 47 pay alarak liderliğini sürdürdü.

Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

EKİM 2026 SATIŞ VE PAZAR PAYI GÖSTERGELERİ

Togg’un ilk akıllı cihazı , ağustos, eylül ve ekim aylarında Türkiye genelinde tüm modeller arasında en çok satılan otomobil olma unvanını korudu. Markanın ekim ayı ve on aylık performans detayları şu şekilde sıralandı:

  • Ekim Ayı Toplam Satış: 6 bin 761 adet (Yılın en yüksek aylık satışı)
  • Ocak-Ekim Dönemi Toplam Satış: 44 bin 187 adet (Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artış)
  • Toplam Pazar Payı: 2025 yılında yüzde 3,6 olan pazar payı, Ocak-Ekim 2026 döneminde yüzde 6,4 seviyesine yükseldi. Ekim ayında ise yüzde 10,4 pazar payına ulaşıldı.
  • Kümülatif Toplam Satış: Satışa sunulduğu 2023 yılından bu yana toplam satış rakamı ekim sonu itibarıyla 132 bin 883 adede ulaştı.
Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

T10X VE T10F MODEL PERFORMANSLARI

  • T10X (C-SUV): Ekim ayında 4 bin 59 adet satılan T10X, C-SUV segmentinde yüzde 15,1 pazar payı ile ilk sırada yer aldı. Modelin yılın ilk on ayındaki satışı 26 bin 79 adede, bugüne kadarki toplam satışı ise 100 bin adedin üzerine çıktı.
  • T10F (C-Sedan): Markanın ikinci akıllı cihazı T10F, ekim ayında satışlarını bir önceki aya göre yüzde 10,1 artırarak 2 bin 702 adede ulaştı. Ekim ayında Türkiye'de tüm modeller arasında dördüncü olan T10F, C-Sedan segmentinde yüzde 31,9 pazar payı ile liderliğe oturdu. Modelin Ocak-Ekim dönemi toplam satışı 18 bin 108 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA AÇIK ARA LİDERLİK

Togg, ekim ayında elde ettiği 6 bin 761 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarından yüzde 47 pay alarak yılın en yüksek oranına ulaştı. Haziranda yüzde 30,2 olan bu pazar payı dört ay üst üste artış gösterdi. Ocak-Ekim döneminde ise toplam 44 bin 187 adet satış ve yüzde 32,7 pazar payı ile elektrikli otomobil pazarındaki liderlik tescillendi.

 

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#TOGG
#Otomobil
#t10f
#t10x
#Ekonomi
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