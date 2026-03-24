Ekonomi
 | Sude Naz Tekbaş

TOKİ 2026 İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kura çekimi ne zaman?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevirdi. TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru yapılan il olan İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 vatandaş, konut sahibi olabilmek için başvuru yaptı. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar ve başvuruları reddedilenler, isim listesi şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merak konusu oldu. TOKİ İstanbul kura çekimi, Anadolu ve Avrupa Yakası olarak iki aşamada yapılacak. Kura çekimi canlı yayını noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bakan Murat Kurum, İstanbul’da inşa edilecek konutların kura çekimine ilişkin sevindiren haberi verdi. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 hangi tarihte yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin detaylar…

Tüm yurtta tamamlanan kura çekilişlerinin ardından kura takvimi gündeme oturdu. TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri tüm illerde sıra sıra gerçekleştiriliyor. Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya, Çanakkale gibi illerde tamamlanırken tüm gözler İstanbul kura çekimine çevrildi. Youtube canlı yayını üzerinden de izlenebilecek olan TOKİ İstanbul kura çekimi ekranında hak sahiplerinin adı, soyadı, başvuru numarası, banka numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri yer alacak. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra ise isim listeleri yayımlanacak. Kura sonucu asıl olarak hak sahibi olan adaylar, belirlenen tarihlerde ilgili bankalara müracaat ederek konut sözleşmelerini imzalayacak. İstanbul’da hak sahibi olanlar belirlenen süre doğrultusunda konutlarını devredemeyecek. Nüfusun kalabalık olduğu ilçelere, daha fazla konut kontenjanı ayrıldı. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. İstanbul ili için başvuru yapanlar ise kura çekimini dört gözle beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura çekimine ilişkin detayları açıkladı. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi günleri 2026 ne zaman? İşte, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve ayrıntılar…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 500 bin projesinde kura çekimlerinin ülkenin dört bir yanında coşkuyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Aynı heyecanın İstanbul’da yaşanacağını ifade etti. Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini İstanbul’da kura çekimiyle belirleneceğini söyledi. TOKİ İstanbul kura çekiminin 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Kura çekiminin Nisan ayının ilk haftasına kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’da başvuru sayısının fazla olması ve kura çekimlerinin uzun sürecek olması sebebiyle ilçelere göre dağılım yapılması öngörülüyor.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK KONUT YAPILACAK

TOKİ 500 bin konut kampanyasının yanı sıra İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapılacak. İstanbul kiralık konut kampanyasına başvurular ayrıca alınacak. 3 yıl boyunca vatandaşlar, İstanbul’da TOKİ aracılığıyla konut kiralaması yapabilecek. Kira bedelleri, bölge piyasa bedelinin altında olacak. Evler 3 yıl boyunca kiralanabilirken yönetimi, bakımı ve denetimi, TOKİ tarafından sağlanacak. Her kiralama döneminde kira bedeli güncellenecek. Başvurular için önce talep toplanacak ve hak sahipleri, kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sözleşme imzalandıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak 3 yılın ardından evler bakımları gerçekleştirilecek tekrar kiralanacak.

İSTANBUL’DA BİNLERCE BAŞVURU REDDEDİLDİ

Bu sene yapılan TOKİ İstanbul 100 bin konut kampanyası kura çekiminde rekor sayıda başvuru geldi. İstanbul ili için 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuru yaptı. Başvuru şartlarını sağlamayanlar ise kura çekiminde yer alamadı. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuruları onaylanan ve reddedilenler listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Kura çekimine hak kazananlar ise listeleri takip ederek sorgulama işlemi yapabilirler.

TOKİ İSTANBUL KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI VE PEŞİNATLARI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kampanyasında konut tipine göre ve illere göre ödeme planları farklılık gösteriyor. İstanbul’da 55 metrekare 1+1 daire için başvuru yapanlar için satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL , 2+1 65 metrekare dairenin satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 2+1 daha geniş dairede ise (80 metrekare) satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL.

  • 55 metrekare 1+1 daire: 1 milyon 950 bin TL

Peşinat ise %10 195 bin TL olacak, 240 ay vade ödeme planına göre hak sahipleri aylık 7 bin 313 lira ödeme yapacak.

  • 65 metrekare 2+1 daire: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat ise 245 bin lira ve 240 ay vadeyle aylık ödemesi 9 bin 188 TL’ye gelecek.

  • 80 metrekare 2+1 daire: 2 milyon 950 bin TL

Peşinat 295 bin TL ve 240 ay vadeyle aylık taksit ödemesi 11 bin 63 lira olacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Anahtar teslim süreci, TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiriyor! Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkânı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vatandaşların en merak ettiği soru olan peşinatların ne zaman ödeneceği merak konusu. TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

