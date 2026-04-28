Türkiye’de sosyal konut projeleri, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştıran en önemli uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. TOKİ tarafından yürütülen projelerde ise hak sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında konutların devredilip devredilemeyeceği ve kiraya verilip verilemeyeceği geliyor. Bu noktada tüm süreç, imzalanan sözleşme ve proje şartlarına göre şekilleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ başkasına devredilir mi, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? Türkiye'deki TOKİ sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin konutları devretme ve kiraya verme konusundaki merakları, sözleşme ve proje şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. TOKİ konutları, genel uygulamada belirli bir süre boyunca satışa ve devre kapalıdır ve bu süre içinde devir yapılamaz. Konutların kiraya verilip verilemeyeceği proje ve sözleşme şartlarına göre değişir; bazı projelerde hak sahibinin bizzat oturması şartı aranır. Ödemesi devam eden TOKİ konutlarında kiralama genellikle yasaktır veya ciddi kısıtlamalara tabidir. Kira ve devir süreçleri sözleşme şartları, projenin türü ve oturum zorunluluğu gibi faktörlere göre belirlenir.

TOKİ HAKKI BAŞKASINA DEVREDİLİR Mİ?

Hak kazanan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de mülkiyetin başka bir kişiye devredilip devredilemeyeceğidir. Genel uygulamada, bu konutlar belirli bir süre boyunca satışa ve devre kapalıdır. Bunun temel nedeni, sosyal konutların yatırım aracı haline gelmesini önlemek ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin kullanımını sağlamaktır. Çoğu projede, konut tesliminden sonra belirli bir süre “devir yasağı” uygulanır. Bu süre içinde satış, devir veya hak sahipliği değişikliği yapılamaz. Ancak bu sürenin dolmasının ardından, bazı projelerde belirli şartlar sağlandığında devir mümkün hale gelebilir.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

TOKİ konutlarının kiraya verilmesi konusu da sıkça araştırılıyor. Bu konuda tek tip bir uygulama bulunmamakla birlikte, kiralama hakkı proje ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterir. Bazı projelerde hak sahibinin konutta bizzat oturması şartı bulunur. Bu durumda konutun kiraya verilmesi mümkün olmaz. Ancak bazı projelerde belirli bir sürenin ardından kiralama serbest bırakılabilir. Bu nedenle her proje için farklı kurallar geçerli olabilir.

ÖDEMESİ BİTMEYEN TOKİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Borcu devam eden TOKİ konutlarında kiralama konusu daha hassas bir başlıktır. Genel olarak ödeme süreci tamamlanmadan hak sahipliği tam olarak oluşmuş sayılmaz. Bu nedenle bazı projelerde kiralama tamamen yasaklanabilir ya da ciddi kısıtlamalara tabi tutulabilir. Çoğu uygulamada, konutta hak sahibinin oturması şartı aranır. Bu da ödemesi devam eden bir konutun kiraya verilmesini zorlaştırır. TOKİ’nin temel amacı, bu konutların yatırım değil barınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmasıdır.

TOKİ KONUTLARINDA KİRA VE DEVİR SÜRECİ NASIL BELİRLENİR?

TOKİ projelerinde kira ve devir işlemleri üç ana faktöre bağlı olarak değerlendirilir:

Sözleşme şartları: Hak sahiplerinin imzaladığı sözleşmeler, tüm hak ve kısıtlamaları belirler.

Projenin türü: Sosyal konut, kentsel dönüşüm ya da farklı satış modellerinde kurallar değişebilir.

Oturum zorunluluğu: Birçok projede konutun hak sahibi tarafından kullanılması şartı bulunur.

Bu nedenle TOKİ konutlarıyla ilgili kiralama ve devir işlemlerinde, her projenin kendi kurallarına göre hareket edilmesi büyük önem taşır.