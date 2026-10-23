TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı belli oldu

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı.
Verilere göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında yükseliş kaydederek yüzde 2,2 seviyesine ulaştı.
Beyin göçünün en yüksek yaşandığı il yüzde 4,0 ile İstanbul olurken, en yüksek göç veren alan yüzde 7,0 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak kaydedildi.
TÜİK verilerine göre beyin göçü oranları cinsiyet, üniversite türü ve burs durumuna göre şu şekilde gerçekleşti:
BEYİN GÖÇÜ GENEL DAĞILIMI (2025)
Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranının illere göre dağılımında ilk ve son sıralarda yer alan kentler şunlardır:
EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER
EN DÜŞÜK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER
Sektörel ve akademik disiplin bazında en yüksek beyin göçünün kaydedildiği alanlar şu şekilde sıralandı:
ALANLARA GÖRE BEYİN GÖÇÜ ORANLARI