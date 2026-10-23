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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:43

TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında yükseliş kaydederek yüzde 2,2’ye ulaştı. Yüzde 4,0 ile İstanbul’un başı çektiği listede, en yüksek beyin göçü yüzde 7,0 oranıyla bilişim ve iletişim teknolojileri alanında kaydedildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:43

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı.

Verilere göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında yükseliş kaydederek yüzde 2,2 seviyesine ulaştı.

Beyin göçünün en yüksek yaşandığı il yüzde 4,0 ile olurken, en yüksek göç veren alan yüzde 7,0 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak kaydedildi.

CİNSİYET VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

TÜİK verilerine göre beyin göçü oranları cinsiyet, üniversite türü ve burs durumuna göre şu şekilde gerçekleşti:

BEYİN GÖÇÜ GENEL DAĞILIMI (2025)

  • Genel Oran: %2,2 (Önceki yıla göre artış kaydetti)
  • Erkeklerde Beyin Göçü Oranı: %2,7
  • Kadınlarda Beyin Göçü Oranı: %1,8
  • Devlet Üniversitesi Mezunları: %1,9 (2024: %1,7)
  • Vakıf Üniversitesi Mezunları: %4,4 (2024: %4,3)
  • Vakıf (Tam Burslu) Mezunları: %8,6
TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı belli oldu

BEYİN GÖÇÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranının illere göre dağılımında ilk ve son sıralarda yer alan kentler şunlardır:

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER

  • 1. İstanbul: %4,0 (Erkek: %4,7 | Kadın: %3,4)
  • 2. İzmir: (Erkek: %4,4 | Kadın: %2,8)
  • 3. Ankara: (Erkek: %3,6 | Kadın: %2,4)
  • 4. Eskişehir: (Erkek: %2,9 | Kadın: %1,7)
  • 5. Yalova (Kadınlarda 5. sırada %1,5 ile Bursa yer aldı)

EN DÜŞÜK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER

  • 1. Siirt: %0,2
  • Sırasıyla: Hakkâri, Kilis, Van ve Bitlis

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE GÖÇ ORANLARI

Sektörel ve akademik disiplin bazında en yüksek beyin göçünün kaydedildiği alanlar şu şekilde sıralandı:

ALANLARA GÖRE BEYİN GÖÇÜ ORANLARI

  • Bilişim ve İletişim Teknolojileri: %7,0 (Erkek: %8,2 | Kadın: %5,1)
  • Mühendislik, İmalat ve İnşaat: %4,8
  • Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik: %3,0
  • En Düşük Alan (Erkek): %0,8 (Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik)
  • En Düşük Alan (Kadın): %0,7 (Eğitim)

 

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ETİKETLER
#İstanbul
#ankara
#TÜİK
#yükseköğretim
#Beyin Göçü
#Bilişim Ve Iletişim Teknolojileri
#Ekonomi
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