TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı.

Verilere göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında yükseliş kaydederek yüzde 2,2 seviyesine ulaştı.

Beyin göçünün en yüksek yaşandığı il yüzde 4,0 ile İstanbul olurken, en yüksek göç veren alan yüzde 7,0 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak kaydedildi.

CİNSİYET VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

TÜİK verilerine göre beyin göçü oranları cinsiyet, üniversite türü ve burs durumuna göre şu şekilde gerçekleşti:

BEYİN GÖÇÜ GENEL DAĞILIMI (2025)

Genel Oran: %2,2 (Önceki yıla göre artış kaydetti)

%2,2 Erkeklerde Beyin Göçü Oranı: %2,7

%2,7 Kadınlarda Beyin Göçü Oranı: %1,8

%1,8 Devlet Üniversitesi Mezunları: %1,9 (2024: %1,7)

%1,9 Vakıf Üniversitesi Mezunları: %4,4 (2024: %4,3)

%4,4 Vakıf (Tam Burslu) Mezunları: %8,6

BEYİN GÖÇÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranının illere göre dağılımında ilk ve son sıralarda yer alan kentler şunlardır:

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER

1. İstanbul: %4,0 (Erkek: %4,7 | Kadın: %3,4)

%4,0 2. İzmir: (Erkek: %4,4 | Kadın: %2,8)

3. Ankara: (Erkek: %3,6 | Kadın: %2,4)

4. Eskişehir: (Erkek: %2,9 | Kadın: %1,7)

5. Yalova (Kadınlarda 5. sırada %1,5 ile Bursa yer aldı)

EN DÜŞÜK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP İLLER

1. Siirt: %0,2

%0,2 Sırasıyla: Hakkâri, Kilis, Van ve Bitlis

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE GÖÇ ORANLARI

Sektörel ve akademik disiplin bazında en yüksek beyin göçünün kaydedildiği alanlar şu şekilde sıralandı:

ALANLARA GÖRE BEYİN GÖÇÜ ORANLARI