TÜİK duyurdu! Ekimde sebze pahalandı, uçak bileti ucuzladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2026’da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, fiyatı en çok artan ürün yüzde 71,79 ile yeşil yapraklı veya saplı sebzeler oldu; en fazla ucuzlayan kalem ise yüzde 20,90 düşüşle hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayının zam şampiyonları ve fiyatı en çok düşen ürünleri şöyle şekillendi:

EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler: %71,79

Diğer meyveler: %27,82

Meyvesi yenen sebzeler: %26,77

Kömür, kömür briketi ve turba: %20,23

Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: %18,01

Kadın ve kız çocuk giysileri: %16,06

Erkek ve erkek çocuk giysileri: %12,07

EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER