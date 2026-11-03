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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:27

TÜİK duyurdu! Ekimde sebze pahalandı, uçak bileti ucuzladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 71,79 ile yeşil yapraklı veya saplı sebzeler olurken, en fazla ucuzlayan kalem ise yüzde 20,9 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak kayıtlara geçti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK duyurdu! Ekimde sebze pahalandı, uçak bileti ucuzladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:27

() verilerine göre Ekim 2026’da bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken, fiyatı en çok artan ürün yüzde 71,79 ile yeşil yapraklı veya saplı sebzeler oldu; en fazla ucuzlayan kalem ise yüzde 20,90 düşüşle hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayının zam şampiyonları ve fiyatı en çok düşen ürünleri şöyle şekillendi:

EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

  • Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler: %71,79
  • Diğer meyveler: %27,82
  • Meyvesi yenen sebzeler: %26,77
  • Kömür, kömür briketi ve turba: %20,23
  • Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: %18,01
  • Kadın ve kız çocuk giysileri: %16,06
  • Erkek ve erkek çocuk giysileri: %12,07

EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

  • Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: -%20,90
  • Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler: -%7,10
  • Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması: -%6,07
  • Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler: -%5,73
  • Üzümsü meyveler: -%4,90

 

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ETİKETLER
#TÜİK
#türkiye istatistik kurumu
#tüketici fiyatları
#Ekim 2026
#Yeşil Yapraklı Veya Saplı Sebzeler
#Hava Yolu Ile Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı
#Ekonomi
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