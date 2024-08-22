TÜİK duyurdu! İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yükseldi

22 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:32

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

TÜİK, Nisan-Haziran 2024 tarihli ikinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yıllık yüzde 4,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,0 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ YÜKSELDİ

İstihdam endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı.

Çalışılan saat endeksi ise yıllık yüzde 0,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,4 azaldı, inşaat sektöründe %4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %113,9, inşaat sektöründe %126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %115,0 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik %0,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,5 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,0 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,9, inşaat sektöründe %7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,8 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %118,3, inşaat sektöründe %116,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %109,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %121,6, inşaat sektöründe %116,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %99,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %102,5, inşaat sektöründe %115,6, ticaret-hizmet sektörlerinde %96,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %13,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %15,6, inşaat sektöründe %10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %14,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %14,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %16,7, inşaat sektöründe %9,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %10,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %10,0, inşaat sektöründe %10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %10,3 arttı.