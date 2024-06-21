TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 65,48 arttı, aylık yüzde 0,42 arttı

21 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:12

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mayıs 2024 verileri belli oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %65,48 arttı, aylık %0,42 arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,48 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ YÜKSELDİ

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %65,34 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %73,45 artış, imalatta %65,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %58,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %71,72 artış, dayanıksız tüketim mallarında %67,34 artış, enerjide %75,80 artış, sermaye mallarında %70,72 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık ise %0,37 arttı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,85 artış, imalatta %0,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,67 artış, enerjide %8,25 azalış, sermaye mallarında %0,73 artış olarak gerçekleşti.