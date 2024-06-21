TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 65,48 arttı, aylık yüzde 0,42 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mayıs 2024 verileri belli oldu. YD-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,11 artış gösterdi.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mayıs 2024 verileri belli oldu.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %65,48 arttı, aylık %0,42 arttı
YD-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,48 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 artış gösterdi.
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ YÜKSELDİ
YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %65,34 arttı
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %73,45 artış, imalatta %65,34 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %58,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %71,72 artış, dayanıksız tüketim mallarında %67,34 artış, enerjide %75,80 artış, sermaye mallarında %70,72 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık ise %0,37 arttı.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,85 artış, imalatta %0,37 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,67 artış, enerjide %8,25 azalış, sermaye mallarında %0,73 artış olarak gerçekleşti.