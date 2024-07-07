Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu! Sermayesi 2 milyar 500 milyon TL
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:15
Türk Hava Yolları "THY Yatırım Yönetim A.Ş." adıyla 2,5 milyar lira sermayeli yeni şirket kurduğunu açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimde şirketin yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olacağı aktarıldı.
ünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurduğunu açıkladı.
Dünyanın en büyük şirketi olan THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin sermayesinin ise 2 milyar 500 milyon TL olduğu ifade edildi.
Yüzde 100 THY iştiraki olan şirketin adının “THY Yatırım Yönetim A.Ş.” olduğu belirtildi.
THY YENİ ŞİRKET KURDU
Türk Hava Yolları'nın yeni kurduğu şirketin sermayesi ise dudak uçuklattı.
Şirketin sermayesi 2 milyar 500 milyon TL oldu.
'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketi, bir iştirak şirket üzerinden yönetilecek.
THY EN SON NİSAN AYINDA ŞİRKET KURMUŞTU
THY geçtiğimiz nisan ayında yeni bir şirket kurduğunu duyurmuştu. Şirkete “THY Spor A.Ş.” adını verdi.
Şirket, 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statüsünde kuruldu.
Kaynak: tgrthaber.com