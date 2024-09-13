Türk vatandaşlarının gözü yurt dışında! 175 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldılar

13 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:43

Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımı gün geçtikçe yükseliyor. Türklerin ilk 7 aydaki gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Türk vatandaşları temmuz ayında yurt dışında 175 milyon dolarlık alım yaptı.

Yurt dışında konut alma trendi devam ediyor. Konut yatırımcıları iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle gözünü yurt dışına çevirdi. Türk vatandaşları temmuz ayında yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı.

TÜRKLERİN YURT DIŞI GAYRİMENKUL ALIMI YÜKSELDİ

Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımı devam ediyor. Bir süredir durağan seyreden gayrimenkul sektöründe hareketlilik bekleniyor. İnşaat malzemesi fiyatları yükselirken özellikle kur korumalı mevduattan çıkan gayrimenkule dönüyor. Vatandaşların hala en güvenilir yatırım aracı olarak konut alımlarımda ibre yurt dışına döndü. Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımı hızlandı. Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.

TCMB'nin açıkladığı verilerle yapılan hesaplamaya göre, Türk vatandaşları temmuz ayında yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı. Bu rakam ocak-temmuz döneminde 1,2 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında bu rakam 968 milyar civarındaydı. Son 1 yılda ise yurt dışından yapılan alımlar ise 2 milyar dolara yaklaştı.